Бербатов: «Выбрал «Фулхэм», а не «Фиорентину», потому что не хотел учить новый язык»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов рассказал, по какой причине он отказался от перехода в «Фиорентину» в 2012 году и предпочел остаться в Англии, продолжив карьеру в «Фулхэме». По словам болгарина, он не хотел изучать новый язык, а также не смог отказать тогдашнему главному тренеру «дачников» Мартину Йолу.

«У меня были предложения от «Фиорентины» и «Ювентуса», но после стольких лет в Англии я хотел остаться на Туманном Альбионе, а не изучать новый язык, новые методы тренировок и стиль футбола.

Я уже изучил английский язык по фильмам и разговаривал сам с собой. Я хотел использовать свои навыки. Я прошу свою дочь разговаривать по-английски, когда она играет с куклами, и сейчас ее английский лучше, чем у меня.

К тому же я не мог сказать «нет» Мартину Йолу. Лондон, Англия, Премьер-лига, Мартин Йол. Восхитительно», – сказал Бербатов.

Напомним, форвард защищал цвета «Фулхэма» с 2012 по 2014 год.