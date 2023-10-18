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    Бербатов рассказал, когда Роналду завершит карьеру

    Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о продолжительности карьеры нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

    «Роналду остановится тогда, когда захочет. Когда ты заботишься о себе так, как он, когда тебя окружает команда, как у него, шансы играть в футбол дольше, чем ожидалось, возрастают. Я думаю, Криштиану сможет играть в футбол ещe два или три года. Люди скажут, что он играет в более медленной лиге, которая не так хороша, как Премьер-лига, но это не имеет значения. Он помог Португалии отобраться на Евро-2024, и, конечно, когда-то состоится его последний турнир, но давайте пока не будем об этом думать. Давайте просто оставим его в покое, и я уверен, что он удивит нас достаточно скоро», – сказал Бербатов.

    • 16 октября Роналду оформил дубль в матче отбора на чемпионат Европы-2024 против сборной Боснии и Герцеговины (5:0).
    • Контракт 38-летнего португальца с саудовским клубом «Аль-Наср» рассчитан до 30 июня 2025 года.
    • В текущем сезоне Роналду принял участие в 11 матчах «Аль-Насра» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал шесть результативных передач.

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    Источник: Betfair

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