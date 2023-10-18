Бербатов рассказал, когда Роналду завершит карьеру

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о продолжительности карьеры нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Роналду остановится тогда, когда захочет. Когда ты заботишься о себе так, как он, когда тебя окружает команда, как у него, шансы играть в футбол дольше, чем ожидалось, возрастают. Я думаю, Криштиану сможет играть в футбол ещe два или три года. Люди скажут, что он играет в более медленной лиге, которая не так хороша, как Премьер-лига, но это не имеет значения. Он помог Португалии отобраться на Евро-2024, и, конечно, когда-то состоится его последний турнир, но давайте пока не будем об этом думать. Давайте просто оставим его в покое, и я уверен, что он удивит нас достаточно скоро», – сказал Бербатов.