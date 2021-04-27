Бербатов выдвинул свою кандидатуру на пост президента Болгарского футбольного союза

Димитар Бербатов может возглавить Болгарский футбольный союз.
«Я начинаю кампанию по выдвижению на пост президента Болгарского футбольного союза. Пришло время начать новую главу в карьере», – сказал 40-летний экс-футболист.
- Бербатов – лучший бомбардир в истории сборной Болгарии (48 голов в 79 матчах).
- На клубном уровне он выступал за «Байер», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Монако» и другие команды.
- Выборы президента Болгарского футбольного союза запланированы на 25 июня.
Источник: Gong.bg