Бербатов – о Кейне: «В его карьере наступил этап, когда он хочет выигрывать трофеи»

Экс-форвард «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о форварде лондонцев Гарри Кейне и его возможном переходе в «МЮ».

«Много общего между моей историей и тем, через что сейчас проходит Кейн. Кажется, в его карьере наступил этап, когда он хочет выигрывать трофеи. Между «шпорами» и «МЮ» сильная связь. Тедди Шерингем перешел из «Тоттенхэма» в «МЮ», я проделал то же самое, а теперь Кейн, еще один нападающий, может пойти по нашему пути.