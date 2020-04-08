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    Бербатов – о Кейне: «В его карьере наступил этап, когда он хочет выигрывать трофеи»

    Экс-форвард «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о форварде лондонцев Гарри Кейне и его возможном переходе в «МЮ».

    «Много общего между моей историей и тем, через что сейчас проходит Кейн. Кажется, в его карьере наступил этап, когда он хочет выигрывать трофеи. Между «шпорами» и «МЮ» сильная связь. Тедди Шерингем перешел из «Тоттенхэма» в «МЮ», я проделал то же самое, а теперь Кейн, еще один нападающий, может пойти по нашему пути.

    • В данный момент Кейн восстанавливается от травмы подколенного сухожилия, из-за которой не выходил на поле с января.
    • Бербатов выступал за «Тоттенхэм» с 2006 по 2008 годы, после чего перешел в «МЮ», где играл до 2012-го.

    Источник: Daily Mail

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    08.04.2020 09:09
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