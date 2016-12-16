Бербатов будет тренироваться в составе «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Димитар Бербатов находится в статусе свободного агента на данный момент. Он договорился с руководством «Манчестер Юнайтед» о том, что пройдет тренерскую стажировку в клубе, а также будет тренироваться для возвращения игровой формы. Сейчас Бербатов занят поиском нового клуба. Напомним, что последним местом его работы был греческий ПАОК. Однако он покинул клуб летом прошлого года.

Около месяца назад появилась информация о возможном появлении Бербатова в составе «Суонси». В «Манчестер Юнайтед» он провел четыре сезона, забив за это время 56 голов в 149 матчах и став двукратным чемпионом Премьер-лиги.