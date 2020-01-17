Бербатов: «Если Сульшер доработает сезон в «МЮ» – это уже будет успех»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поддержал главного тренера английского клуба Уле-Гуннара Сульшера.
«Прозвучит резко, но Сульшера постоянно критикуют из-за результатов, и, если он доработает сезон до конца – для него это уже будет успех.
А это сложно, потому что после каждой неудачи все хотят поменять всех игроков и главного тренера.
Я хотел бы поддержать его. Буду рад, если он продержится в должности как можно дольше», – заявил болгарин.
- После 22 туров «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ с 34 очками.
- Димитар Бербатов выступал за «МЮ» с 2008 по 2012-й.
Источник: Manchester Evening News