Бербатов: «Если Сульшер доработает сезон в «МЮ» – это уже будет успех»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поддержал главного тренера английского клуба Уле-Гуннара Сульшера.

«Прозвучит резко, но Сульшера постоянно критикуют из-за результатов, и, если он доработает сезон до конца – для него это уже будет успех.

А это сложно, потому что после каждой неудачи все хотят поменять всех игроков и главного тренера.

Я хотел бы поддержать его. Буду рад, если он продержится в должности как можно дольше», – заявил болгарин.