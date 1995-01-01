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    Бербатов: «В АПЛ меня окружали футболисты, которых никогда не встретишь в Бундеслиге – они были похожи на бодибилдеров»

    Экс-нападающий «Байера», «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов рассказал об особенности АПЛ в сравнении с Бундеслигой.

    «В молодости казалось, что я ко всему готов. Я ждал предложений топ-клубов, вроде «Барселоны» или «Реала». Мой агент сказал: «Сейчас такие команды не захотят тебя покупать, приди в себя».

    Когда я узнал об интересе «Тоттенхэма», то еще мало знал об АПЛ и клубе. Я следил за будущими партнерами и увидел, что они в полном порядке.

    После перехода мне нужно было адаптироваться к скоростям Премьер-лиги и к количеству физической борьбы. На поле меня окружали футболисты, которых никогда не встретишь в Бундеслиге – они были похожи на бодибилдеров. И я думал: «Что происходит?» Я понимал, что теперь должен еще сильнее думать. Это был вызов.

    Несколько месяцев ушло на адаптацию и на то, чтобы мои одноклубники приняли меня. Я был немного скромным, не особо разговаривал», – сказал Бербатов.

    • В 2006 году Бербатов перешел в «Тоттенхэм» из «Байера».
    • В 2008 он перешел в «МЮ».

    Источник: BBC

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