Бербатов: «В АПЛ меня окружали футболисты, которых никогда не встретишь в Бундеслиге – они были похожи на бодибилдеров»

Экс-нападающий «Байера», «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов рассказал об особенности АПЛ в сравнении с Бундеслигой.

«В молодости казалось, что я ко всему готов. Я ждал предложений топ-клубов, вроде «Барселоны» или «Реала». Мой агент сказал: «Сейчас такие команды не захотят тебя покупать, приди в себя».

Когда я узнал об интересе «Тоттенхэма», то еще мало знал об АПЛ и клубе. Я следил за будущими партнерами и увидел, что они в полном порядке.

После перехода мне нужно было адаптироваться к скоростям Премьер-лиги и к количеству физической борьбы. На поле меня окружали футболисты, которых никогда не встретишь в Бундеслиге – они были похожи на бодибилдеров. И я думал: «Что происходит?» Я понимал, что теперь должен еще сильнее думать. Это был вызов.

Несколько месяцев ушло на адаптацию и на то, чтобы мои одноклубники приняли меня. Я был немного скромным, не особо разговаривал», – сказал Бербатов.