Бербатов: «В АПЛ меня окружали футболисты, которых никогда не встретишь в Бундеслиге – они были похожи на бодибилдеров»

Экс-нападающий «Байера», «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов рассказал об особенности АПЛ в сравнении с Бундеслигой.
«В молодости казалось, что я ко всему готов. Я ждал предложений топ-клубов, вроде «Барселоны» или «Реала». Мой агент сказал: «Сейчас такие команды не захотят тебя покупать, приди в себя».
Когда я узнал об интересе «Тоттенхэма», то еще мало знал об АПЛ и клубе. Я следил за будущими партнерами и увидел, что они в полном порядке.
После перехода мне нужно было адаптироваться к скоростям Премьер-лиги и к количеству физической борьбы. На поле меня окружали футболисты, которых никогда не встретишь в Бундеслиге – они были похожи на бодибилдеров. И я думал: «Что происходит?» Я понимал, что теперь должен еще сильнее думать. Это был вызов.
Несколько месяцев ушло на адаптацию и на то, чтобы мои одноклубники приняли меня. Я был немного скромным, не особо разговаривал», – сказал Бербатов.
- В 2006 году Бербатов перешел в «Тоттенхэм» из «Байера».
- В 2008 он перешел в «МЮ».