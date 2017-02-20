Бербатов хочет продолжить карьеру

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» Димитар Бербатов пока не собирается вешать бутсы на гвоздь. Он открыт к предложениям от серьезных клубов.

«Моя карьера еще не завершена. Сейчас я нахожусь в поиске новой команды и по-прежнему чувствую себя отлично. Я поддерживаю себя в форме. Я хочу еще немного поиграть.

Когда я смотрю на игроков моего возраста типа Скотта Паркера, то понимаю, что еще могу что-то показать на поле», – сказал Бербатов BBC.

Напомним, что ранее агент футболиста Эмиль Данчев сообщил, что его клиент хочет вернуться в английскую Премьер-лигу.