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    Бербатов хочет продолжить карьеру

    Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» Димитар Бербатов пока не собирается вешать бутсы на гвоздь. Он открыт к предложениям от серьезных клубов.

    «Моя карьера еще не завершена. Сейчас я нахожусь в поиске новой команды и по-прежнему чувствую себя отлично. Я поддерживаю себя в форме. Я хочу еще немного поиграть.

    Когда я смотрю на игроков моего возраста типа Скотта Паркера, то понимаю, что еще могу что-то показать на поле», – сказал Бербатов BBC.

    Напомним, что ранее агент футболиста Эмиль Данчев сообщил, что его клиент хочет вернуться в английскую Премьер-лигу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.02.2017 11:15
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