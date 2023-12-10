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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Вест Хэм
Фулхэм - Вест Хэм: обзор матча 10 декабря 2023
Фулхэм
10.12.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
5 : 0
Завершен
Вест Хэм
22'
Р. Хименес
31'
Виллиан
40'
Т. Адарабиойо
60'
Х. Уилсон
88'
К. Винисиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Вест Хэм
ГОЛ! 5:0!
К. Винисиус
Пас отдал
Х. Уилсон
88'
Замена
Х. Рид
️️️️
Ж. Палинья
80'
Замена
Б. Рид
️️️️
А. Ивоби
79'
Желтая карточка
Ф. Балло-Туре
75'
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
Э. Робинсон
72'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Р. Хименес
72'
65'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Л. Пакета
64'
Замена
А. Огбонна
️️️️
К. Зума
64'
Замена
Д. Мубама
️️️️
М. Кудус
ГОЛ! 4:0!
Х. Уилсон
Пас отдал
Т. Кэрни
60'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Виллиан
46'
46'
Замена
Эмерсон
️️️️
П. Форнальс
46'
Замена
К. Мавропанос
️️️️
А. Крессуэлл
Желтая карточка
Ж. Палинья
45'
+1
ГОЛ! 3:0!
Т. Адарабиойо
Пас отдал
А. Перейра
40'
ГОЛ! 2:0!
Виллиан
Пас отдал
А. Ивоби
31'
ГОЛ! 1:0!
Р. Хименес
Пас отдал
Ж. Палинья
22'
18'
Желтая карточка
А. Крессуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
10
Том Кэрни
(К)
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
(К)
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Вест Хэм
94
Джозеф Ананг
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
28
Дивин Мубама
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лено
33
Робинсон
3
Бейсси
4
Адарабиойо
21
Кастань
36
Палинья
10
Кэрни
10
Виллиан
8
Перейра
17
Ивоби
9
Хименес
4-1-1-3-1
22
Фабиански
34
Цоуфал
4
Зума
21
Агер
3
Крессуэлл
28
Соучек
30
Уорд-Проус
20
Боуэн
8
Форнальс
20
Кудус
11
Пакета
33
Робинсон
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
33
Робинсон
36
Палинья
6
Рид
6
Рид
36
Палинья
17
Ивоби
14
Рид
14
Рид
17
Ивоби
10
Виллиан
10
Уилсон
10
Уилсон
10
Виллиан
9
Хименес
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Хименес
8
Форнальс
33
Эмерсон
33
Эмерсон
8
Форнальс
3
Крессуэлл
15
Мавропанос
15
Мавропанос
3
Крессуэлл
4
Зума
21
Огбонна
21
Огбонна
4
Зума
11
Пакета
10
Бенрахма
10
Бенрахма
11
Пакета
20
Кудус
28
Мубама
28
Мубама
20
Кудус
Остались в запасе
Фулхэм
Вест Хэм
1
Марек Родак
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
94
Джозеф Ананг
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Остались в запасе
94
Джозеф Ананг
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Фулхэм - Вест Хэм
2
1
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
2
3
Количество передач
335
201
Сейвы
3
2
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.12
0.46
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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