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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Фулхэм
Вест Хэм - Фулхэм: обзор матча 09 октября 2022
Вест Хэм
09.10.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Фулхэм
29'
Д. Боуэн (П)
62'
Д. Скамакка
90+1'
М. Антонио
5'
А. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Фулхэм
Замена
Ф. Даунс
️️️️
П. Форнальс
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
М. Антонио
90'
+1
89'
Замена
Ш. Даффи
️️️️
Н. Кебану
Замена
Эмерсон
️️️️
Л. Пакета
84'
Желтая карточка
Т. Керер
83'
Замена
М. Антонио
️️️️
Д. Скамакка
80'
77'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Д. Джеймс
77'
Замена
Д. Онома
️️️️
А. Перейра
71'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Х. Рид
66'
Желтая карточка
К. Винисиус
ГОЛ! 2:1!
Д. Скамакка
Пас отдал
Л. Пакета
62'
58'
Желтая карточка
Х. Рид
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Боуэн
29'
27'
Желтая карточка
А. Перейра
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Перейра
Пас отдал
Н. Кебану
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
11
Лукас Пакета
АП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
14
Бобби Рид
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
15
Доусон
4
Зума
6
Керер
28
Соучек
41
Райс
11
Пакета
8
Форнальс
20
Боуэн
9
Скамакка
3-1-1-3-2
1
Лено
4
Адарабиойо
3
Рим
33
Робинсон
6
Палинья
6
Рид
7
Джеймс
14
Рид
92
Кебану
95
Винисиус
8
Перейра
11
Пакета
33
Эмерсон
33
Эмерсон
11
Пакета
8
Форнальс
4
Даунс
4
Даунс
8
Форнальс
9
Скамакка
18
Антонио
18
Антонио
9
Скамакка
92
Кебану
25
Даффи
25
Даффи
92
Кебану
6
Рид
10
Кэрни
10
Кэрни
6
Рид
8
Перейра
17
Онома
17
Онома
8
Перейра
7
Джеймс
10
Уилсон
10
Уилсон
7
Джеймс
Остались в запасе
Вест Хэм
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
10
Саид Бенрахма
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
13
Люк Харрис
ЦП
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
10
Саид Бенрахма
ЛВ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
13
Люк Харрис
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Вест Хэм - Фулхэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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