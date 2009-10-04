Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Фулхэм
Вест Хэм - Фулхэм: обзор матча 04 октября 2009
Вест Хэм
04.10.2009, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Фулхэм
16'
К. Коул
90'
Д. Станислас
47'
Д. Мерфи (П)
57'
З. Гера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Фулхэм
ГОЛ! 2:2!
Д. Станислас
Желтая карточка
Э. Джонсон
Замена
Б. Хельге Риисе
️️️️
К. Демпси
Замена
Э. Джонсон
️️️️
Д. Камара
Замена
Д. Станислас
️️️️
З. Хайнс
Замена
В. Бехрами
️️️️
С. Паркер
Желтая карточка
Ж. Фобер
ГОЛ! 1:2!
З. Гера
Желтая карточка
Л. Хименес
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Мерфи
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Э. Джонсон
Красная карточка
К. Дикгакой
Желтая карточка
С. Паркер
ГОЛ! 1:0!
К. Коул
16'
15'
Желтая карточка
Б. Хангеланд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
24
Карлтон Коул
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
20
Завон Хайнс
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
20
Золтан Гера
АП
17
Энди Джонсон
ЦФ
15
Диоманси Камара
ЦФ
Вест Хэм
1
Питер Куруч
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
28
Джош Пейн
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
18
Франк Ноубл
ЦФ
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
0
Эдди Джонсон
ЦФ
15
Эрик Невланд
ЦФ
4-2-1-3
31
Грин
6
Илунга
4
Апсон
5
Томкинс
36
Фобер
16
Нобл
8
Паркер
23
Диаманти
20
Хайнс
84
Хименес
24
Коул
4-3-1-2
32
Шварцер
44
Пэйнтсил
4
Хангеланд
3
Хьюз
15
Кончески
2
Демпси
13
Мерфи
15
Дикгакой
20
Гера
15
Камара
17
Джонсон
20
Хайнс
19
Станислас
19
Станислас
20
Хайнс
8
Паркер
85
Бехрами
85
Бехрами
8
Паркер
15
Камара
0
Джонсон
0
Джонсон
15
Камара
17
Джонсон
22
Бэйрд
22
Бэйрд
17
Джонсон
2
Демпси
8
Риисе
8
Риисе
2
Демпси
Остались в запасе
Вест Хэм
Фулхэм
1
Питер Куруч
ВР
28
Джош Пейн
ЦП
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
18
Франк Ноубл
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Эрик Невланд
ЦФ
Остались в запасе
1
Питер Куруч
ВР
28
Джош Пейн
ЦП
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
18
Франк Ноубл
ЦФ
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Эрик Невланд
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Статистика матча Вест Хэм - Фулхэм
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Аптон Парк
Новости команд
Все
Вест Хэм
Фулхэм
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+