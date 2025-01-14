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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Фулхэм
Вест Хэм - Фулхэм: обзор матча 14 января 2025
Вест Хэм
14.01.2025, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 2
Завершен
Фулхэм
31'
К. Солер
33'
Т. Соучек
67'
Л. Пакета
51'
А. Ивоби
78'
А. Ивоби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Фулхэм
90'
+7
Желтая карточка
Р. Хименес
85'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Х. Уилсон
85'
Замена
Р. Муньис
️️️️
А. Ивоби
Замена
О. Скарлс
️️️️
Г. Родригес
81'
Замена
А. Крессуэлл
️️️️
Эмерсон
81'
78'
ГОЛ! 3:2!
А. Ивоби
Пас отдал
Э. Робинсон
Замена
Э. Ирвинг
️️️️
К. Солер
72'
Желтая карточка
А. Ван-Биссака
70'
68'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
А. Перейра
68'
Замена
А. Траоре
️️️️
Э. Смит-Роу
ГОЛ! 3:1!
Л. Пакета
Пас отдал
Д. Ингс
67'
Желтая карточка
Т. Соучек
66'
65'
Желтая карточка
С. Лукич
Замена
Д. Ингс
️️️️
М. Кудус
63'
Желтая карточка
Л. Пакета
53'
51'
ГОЛ! 2:1!
А. Ивоби
Пас отдал
Э. Робинсон
44'
Желтая карточка
Т. Кастань
ГОЛ! 2:0!
Т. Соучек
Пас отдал
А. Ван-Биссака
33'
ГОЛ! 1:0!
К. Солер
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
28
Томаш Соучек
(К)
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
Главный тренер
Грэм Поттер
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
(К)
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Вест Хэм
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
18
Энди Ирвинг
ЦП
61
Льюис Орфорд
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
4-2-2-2
22
Фабиански
33
Эмерсон
15
Мавропанос
3
Килман
29
Ван-Биссака
4
Альварес
28
Соучек
2
Родригес
18
Солер
20
Кудус
11
Пакета
4-1-3-2
1
Лено
21
Кастань
3
Бейсси
2
Андерсен
33
Робинсон
23
Лукич
10
Уилсон
32
Смит-Роу
17
Ивоби
9
Хименес
8
Перейра
33
Эмерсон
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
33
Эмерсон
2
Родригес
30
Скарлс
30
Скарлс
2
Родригес
18
Солер
18
Ирвинг
18
Ирвинг
18
Солер
20
Кудус
28
Ингс
28
Ингс
20
Кудус
10
Уилсон
24
Кинг
24
Кинг
10
Уилсон
8
Перейра
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Перейра
32
Смит-Роу
24
Траоре
24
Траоре
32
Смит-Роу
17
Ивоби
9
Муньис
9
Муньис
17
Ивоби
Остались в запасе
Вест Хэм
Фулхэм
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
61
Льюис Орфорд
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
61
Льюис Орфорд
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Вест Хэм - Фулхэм
3
3
Всего ударов по воротам
4
21
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
0
3
Нарушения
9
18
Офсайды
5
0
Количество передач
415
515
Сейвы
2
0
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
1
11
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
1
9
xG (ожидаемые голы)
1.12
1.7
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
04.12.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
1 : 0
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Тоттенхэм
- : -
03.12.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 2
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Лондон
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