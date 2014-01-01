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Фулхэм - Вест Хэм
Фулхэм - Вест Хэм: обзор матча 01 января 2014
Фулхэм
01.01.2014, среда, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Вест Хэм
32'
С. Сидуэлл
66'
Д. Бербатов
7'
М. Диаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Вест Хэм
Замена
П. Касами
️️️️
Д. Дафф
78'
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
76'
Желтая карточка
Д. Бербатов
70'
69'
Замена
К. Коул
️️️️
М. Майга
Замена
Д. Бент
️️️️
А. Таарабт
69'
ГОЛ! 2:1!
Д. Бербатов
Пас отдал
С. Паркер
66'
63'
Желтая карточка
Р. Рац
59'
Желтая карточка
М. Майга
56'
Замена
С. Даунинг
️️️️
М. Диаме
Замена
А. Качаниклич
️️️️
К. Ричардсон
56'
44'
Красная карточка
К. Нолан
32'
Замена
Р. Рац
️️️️
М. Нобл
ГОЛ! 1:1!
С. Сидуэлл
Пас отдал
Д. Дафф
32'
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Диаме
Пас отдал
Ю. Яскилайнен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
20
Модибо Майга
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
12
Джо Коул
АП
24
Карлтон Коул
ЦФ
3-2-4-1
13
Стокдейл
6
Риисе
14
Сендерос
45
Аморебиета
15
Ричардсон
27
Ритер
49
Таарабт
8
Паркер
14
Сидуэлл
16
Дафф
10
Бербатов
3-5-1-1
22
Яскилайнен
55
Демель
17
О'Брайен
3
МакКартни
10
Коллисон
4
Нолан
17
Диаме
12
Диарра
31
Тэйлор
16
Нобл
20
Майга
15
Ричардсон
20
Качаниклич
20
Качаниклич
15
Ричардсон
16
Дафф
23
Касами
23
Касами
16
Дафф
49
Таарабт
10
Бент
10
Бент
49
Таарабт
16
Нобл
15
Рац
15
Рац
16
Нобл
17
Диаме
19
Даунинг
19
Даунинг
17
Диаме
20
Майга
24
Коул
24
Коул
20
Майга
Остались в запасе
Фулхэм
Вест Хэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
13
Адриан
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
12
Джо Коул
АП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
12
Джо Коул
АП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Фулхэм - Вест Хэм
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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