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Вест Хэм - Фулхэм
Вест Хэм - Фулхэм: обзор матча 07 ноября 2020
Вест Хэм
07.11.2020, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Фулхэм
90+1'
Т. Соучек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Фулхэм
Желтая карточка
И. Диоп
90'
+8
90'
+8
Пенальти не реализован!
А. Лукман
ГОЛ! 1:0!
Т. Соучек
Пас отдал
С. Бенрахма
90'
+1
88'
Желтая карточка
Р. Лофтус-Чик
83'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Б. Рид
Замена
М. Ланзини
️️️️
Д. Боуэн
72'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
П. Форнальс
72'
Замена
И. Диоп
️️️️
А. Огбонна
63'
Желтая карточка
А. Огбонна
56'
55'
Желтая карточка
А. Митрович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
3-4-1-2
22
Фабиански
26
Масуаку
21
Огбонна
2
Бальбуэна
3
Крессуэлл
41
Райс
28
Соучек
34
Цоуфал
8
Форнальс
20
Боуэн
22
Аллер
4-3-1-2
23
Ареоля
34
Эйна
4
Адарабиойо
33
Робинсон
2
Андерсен
99
Ангисса
10
Кэрни
6
Рид
14
Рид
9
Митрович
11
Лукман
21
Огбонна
6
Диоп
6
Диоп
21
Огбонна
20
Боуэн
22
Ланзини
22
Ланзини
20
Боуэн
8
Форнальс
10
Бенрахма
10
Бенрахма
8
Форнальс
14
Рид
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
14
Рид
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
Остались в запасе
Вест Хэм
Фулхэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Райан Фредерикс
ПЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
92
Нискенс Кебану
ЛВ
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Райан Фредерикс
ПЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Вест Хэм - Фулхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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