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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Вест Хэм
Фулхэм - Вест Хэм: обзор матча 06 февраля 2021
Фулхэм
06.02.2021, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Вест Хэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Вест Хэм
90'
+7
Красная карточка
Т. Соучек
Желтая карточка
Й. Андерсен
90'
+3
90'
Желтая карточка
Л. Фабиански
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
Б. Рид
83'
Замена
Д. Майя
️️️️
Э. Робинсон
79'
Замена
А. Митрович
️️️️
М. Лемина
79'
75'
Желтая карточка
А. Огбонна
74'
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
М. Антонио
56'
Замена
М. Нобл
️️️️
Д. Боуэн
56'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
С. Бенрахма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Бобби Рид
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Джош Майя
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Вест Хэм
25
Давид Мартин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
4-1-2-1-2
23
Ареоля
2
Андерсен
4
Адарабиойо
33
Робинсон
2
Тете
99
Лемина
6
Рид
20
Лофтус-Чик
14
Рид
8
Иван Кавалейру
11
Лукман
4-2-1-3
22
Фабиански
34
Цоуфал
21
Огбонна
15
Доусон
3
Крессуэлл
41
Райс
28
Соучек
77
Лингард
18
Антонио
10
Бенрахма
20
Боуэн
14
Рид
99
Ангисса
99
Ангисса
14
Рид
33
Робинсон
9
Майя
9
Майя
33
Робинсон
99
Лемина
9
Митрович
9
Митрович
99
Лемина
18
Антонио
2
Фредерикс
2
Фредерикс
18
Антонио
20
Боуэн
16
Нобл
16
Нобл
20
Боуэн
10
Бенрахма
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
10
Бенрахма
Остались в запасе
Фулхэм
Вест Хэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
25
Давид Мартин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
Остались в запасе
25
Давид Мартин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Фулхэм - Вест Хэм
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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