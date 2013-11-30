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Вест Хэм - Фулхэм
Вест Хэм - Фулхэм: обзор матча 30 ноября 2013
Вест Хэм
30.11.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
3 : 0
Завершен
Фулхэм
47'
М. Диаме
82'
К. Коул
89'
Д. Коул
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Фулхэм
ГОЛ! 3:0!
Д. Коул
Пас отдал
Р. Моррисон
89'
83'
Замена
М. Дембеле
️️️️
К. Ричардсон
ГОЛ! 2:0!
К. Коул
Пас отдал
С. Даунинг
82'
Замена
К. Коул
️️️️
М. Майга
81'
Замена
Р. Моррисон
️️️️
К. Нолан
77'
Замена
Д. Коул
️️️️
М. Джарвис
69'
65'
Замена
Б. Руис
️️️️
Д. Дафф
ГОЛ! 1:0!
М. Диаме
47'
Желтая карточка
М. Диаме
45'
+2
Желтая карточка
Д. МакКартни
28'
21'
Желтая карточка
С. Сидуэлл
Желтая карточка
Д. Томкинс
12'
10'
Желтая карточка
К. Ричардсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
4
Кевин Нолан
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Фулхэм
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
11
Равель Моррисон
АП
12
Джо Коул
АП
10
Джек Коллисон
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
22
Брайан Руис
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
4-5-1
22
Яскилайнен
3
МакКартни
5
Томкинс
39
Коллинс
55
Демель
16
Джарвис
19
Даунинг
16
Нобл
17
Диаме
4
Нолан
20
Майга
4-5-1
1
Стекеленбург
31
Зверотич
3
Хьюз
45
Аморебиета
15
Ричардсон
16
Дафф
8
Паркер
49
Таарабт
23
Касами
14
Сидуэлл
10
Бент
4
Нолан
11
Моррисон
11
Моррисон
4
Нолан
16
Джарвис
12
Коул
12
Коул
16
Джарвис
20
Майга
24
Коул
24
Коул
20
Майга
16
Дафф
22
Руис
22
Руис
16
Дафф
15
Ричардсон
9
Дембеле
9
Дембеле
15
Ричардсон
Остались в запасе
Вест Хэм
Фулхэм
13
Адриан
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
10
Джек Коллисон
ПП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
10
Джек Коллисон
ПП
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Вест Хэм - Фулхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Аптон Парк
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