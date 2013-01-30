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Фулхэм - Вест Хэм
Фулхэм - Вест Хэм: обзор матча 30 января 2013
Фулхэм
30.01.2013, среда, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
3 : 1
Завершен
Вест Хэм
10'
Д. Бербатов
50'
У. Родальега
90+1'
Д. О'Брайен (АГ)
48'
К. Нолан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Вест Хэм
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Д. О'Брайен
Пас отдал
М. Петрич
90'
+1
76'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Д. Коул
Замена
М. Петрич
️️️️
Д. Бербатов
75'
67'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Г. Демель
Замена
А. Дежага
️️️️
Б. Руис
66'
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Г. Карагунис
66'
Желтая карточка
С. Ритер
58'
56'
Замена
К. Коул
️️️️
М. Шамах
ГОЛ! 2:1!
У. Родальега
Пас отдал
Д. Дафф
50'
48'
ГОЛ! 1:1!
К. Нолан
Пас отдал
М. Нобл
Желтая карточка
С. Сидуэлл
32'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бербатов
Пас отдал
Д. Дафф
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
12
Джо Коул
АП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
33
Младен Петрич
ЦФ
Вест Хэм
30
Стефен Хендерсон
ВР
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
19
Гари О'Нил
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
4-3-3
32
Шварцер
6
Риисе
14
Сендерос
4
Хангеланд
27
Ритер
14
Сидуэлл
14
Карагунис
16
Дафф
10
Бербатов
22
Руис
23
Родальега
4-4-1-1
22
Яскилайнен
55
Демель
17
О'Брайен
5
Томкинс
23
Рид
16
Нобл
4
Нолан
17
Диаме
16
Джарвис
12
Коул
27
Шамах
14
Карагунис
22
Бэйрд
22
Бэйрд
14
Карагунис
22
Руис
21
Дежага
21
Дежага
22
Руис
10
Бербатов
33
Петрич
33
Петрич
10
Бербатов
55
Демель
31
Тэйлор
31
Тэйлор
55
Демель
12
Коул
9
Кэрролл
9
Кэрролл
12
Коул
27
Шамах
24
Коул
24
Коул
27
Шамах
Остались в запасе
Фулхэм
Вест Хэм
13
Нил Этеридж
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
30
Стефен Хендерсон
ВР
19
Гари О'Нил
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
19
Гари О'Нил
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Фулхэм - Вест Хэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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