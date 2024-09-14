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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Вест Хэм
Фулхэм - Вест Хэм: обзор матча 14 сентября 2024
Фулхэм
14.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Вест Хэм
24'
Р. Хименес
90+5'
Д. Ингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Вест Хэм
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Д. Ингс
Пас отдал
Д. Боуэн
Желтая карточка
Р. Нелсон
90'
+2
Замена
Х. Рид
️️️️
А. Перейра
86'
82'
Желтая карточка
К. Солер
82'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Э. Альварес
74'
Желтая карточка
Э. Альварес
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Э. Смит-Роу
73'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Р. Хименес
73'
70'
Замена
К. Солер
️️️️
Г. Родригес
69'
Желтая карточка
Г. Родригес
Замена
С. Берге
️️️️
А. Ивоби
66'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
С. Лукич
66'
57'
Замена
В. Цоуфал
️️️️
Эмерсон
Желтая карточка
С. Лукич
53'
46'
Замена
К. Саммервил
️️️️
М. Антонио
46'
Замена
Л. Пакета
️️️️
Т. Соучек
ГОЛ! 1:0!
Р. Хименес
Пас отдал
Э. Смит-Роу
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
(К)
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
20
Джаррод Боуэн
(К)
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
18
Карлос Солер
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-1-3-2
1
Лено
33
Робинсон
3
Бейсси
2
Андерсен
2
Тете
23
Лукич
17
Ивоби
32
Смит-Роу
24
Траоре
9
Хименес
8
Перейра
4-2-1-2-1
23
Ареоля
29
Ван-Биссака
15
Мавропанос
3
Килман
33
Эмерсон
4
Альварес
28
Соучек
2
Родригес
20
Боуэн
20
Кудус
18
Антонио
17
Ивоби
16
Берге
16
Берге
17
Ивоби
8
Перейра
6
Рид
6
Рид
8
Перейра
32
Смит-Роу
10
Кэрни
10
Кэрни
32
Смит-Роу
23
Лукич
17
Нелсон
17
Нелсон
23
Лукич
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
33
Эмерсон
34
Цоуфал
34
Цоуфал
33
Эмерсон
2
Родригес
18
Солер
18
Солер
2
Родригес
28
Соучек
11
Пакета
11
Пакета
28
Соучек
18
Антонио
38
Саммервил
38
Саммервил
18
Антонио
4
Альварес
28
Ингс
28
Ингс
4
Альварес
Остались в запасе
Фулхэм
Вест Хэм
13
Стивен Бенда
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Харри Уилсон
ПВ
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Харри Уилсон
ПВ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Фулхэм - Вест Хэм
3
3
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
15
18
Офсайды
3
2
Количество передач
391
329
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.61
0.53
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
04.12.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
1 : 0
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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