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Фулхэм - Вест Хэм
Фулхэм - Вест Хэм: обзор матча 02 мая 2010
Фулхэм
02.05.2010, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
3 : 2
Завершен
Вест Хэм
45'
К. Демпси
58'
К. Коул (АГ)
79'
С. Окака-Чука
61'
К. Коул
90'
Г. Франко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Вест Хэм
ГОЛ! 3:2!
Г. Франко
Замена
Д. Эльм
️️️️
К. Демпси
Замена
Д. Станислас
️️️️
В. Бехрами
ГОЛ! 3:1!
С. Окака-Чука
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
С. Дэйвис
Замена
Г. Франко
️️️️
Илан
Замена
А. Диаманти
️️️️
Ж. Фобер
ГОЛ! 2:1!
К. Коул
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
К. Коул
ГОЛ! 1:0!
К. Демпси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
2
Клинт Демпси
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
15
Эрик Невланд
ЦФ
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
25
Илан
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
20
Золтан Гера
АП
13
Давид Эльм
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Вест Хэм
1
Питер Куруч
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
23
Алессандро Диаманти
АП
11
Луиш Боа Морте
ПП
9
Гилермо Франко
ЦФ
4-5-1
32
Шварцер
15
Кончески
6
Смоллинг
22
Бэйрд
44
Пэйнтсил
29
Дэйвис
2
Демпси
15
Дикгакой
14
Грининг
8
Риисе
15
Невланд
4-4-2
31
Грин
36
Фобер
23
Спектор
3
Да Кошта
4
Апсон
16
Нобл
15
Ковач
8
Паркер
85
Бехрами
25
Илан
24
Коул
2
Демпси
13
Эльм
13
Эльм
2
Демпси
29
Дэйвис
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
29
Дэйвис
85
Бехрами
19
Станислас
19
Станислас
85
Бехрами
36
Фобер
23
Диаманти
23
Диаманти
36
Фобер
25
Илан
9
Франко
9
Франко
25
Илан
Остались в запасе
Фулхэм
Вест Хэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
20
Золтан Гера
АП
1
Питер Куруч
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
11
Луиш Боа Морте
ПП
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
20
Золтан Гера
АП
Остались в запасе
1
Питер Куруч
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
11
Луиш Боа Морте
ПП
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Фулхэм - Вест Хэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
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Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
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0 : 1
24.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
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- : -
21.11.2026
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07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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