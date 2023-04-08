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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Вест Хэм
Фулхэм - Вест Хэм: обзор матча 08 апреля 2023
Фулхэм
08.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Вест Хэм
23'
Х. Рид (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Вест Хэм
90'
Замена
М. Корне
️️️️
М. Антонио
Замена
Д. Джеймс
️️️️
А. Перейра
85'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Виллиан
85'
73'
Желтая карточка
Д. Райс
Замена
К. Тете
️️️️
С. Соареш
68'
Желтая карточка
К. Винисиус
62'
60'
Замена
Ф. Даунс
️️️️
Д. Ингс
60'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
П. Форнальс
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Х. Рид
46'
Замена
М. Соломон
️️️️
Б. Рид
46'
23'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Х. Рид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
4-1-1-3-1
1
Лено
33
Робинсон
4
Адарабиойо
3
Рим
21
Соареш
36
Палинья
6
Рид
10
Виллиан
8
Перейра
14
Рид
95
Винисиус
4-2-2-2
22
Фабиански
34
Цоуфал
4
Зума
21
Огбонна
3
Крессуэлл
41
Райс
28
Соучек
20
Боуэн
8
Форнальс
18
Антонио
28
Ингс
21
Соареш
2
Тете
2
Тете
21
Соареш
6
Рид
10
Кэрни
10
Кэрни
6
Рид
14
Рид
10
Соломон
10
Соломон
14
Рид
10
Виллиан
10
Уилсон
10
Уилсон
10
Виллиан
8
Перейра
7
Джеймс
7
Джеймс
8
Перейра
28
Ингс
4
Даунс
4
Даунс
28
Ингс
18
Антонио
70
Корне
70
Корне
18
Антонио
8
Форнальс
10
Бенрахма
10
Бенрахма
8
Форнальс
Остались в запасе
Фулхэм
Вест Хэм
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Фулхэм - Вест Хэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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