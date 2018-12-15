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Фулхэм - Вест Хэм
Фулхэм - Вест Хэм: обзор матча 15 декабря 2018
Фулхэм
15.12.2018, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Вест Хэм
17'
Р. Снодграсс
29'
М. Антонио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Вест Хэм
Желтая карточка
С. Йохансен
90'
85'
Замена
Г. Диангана
️️️️
М. Антонио
Замена
Н. Кебану
️️️️
А. Шюррле
77'
73'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Чичарито
62'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
М. Нобл
Замена
С. Йохансен
️️️️
Ж. Мишель Сери
61'
Замена
С. Кристи
️️️️
Т. Рим
46'
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
41'
39'
Желтая карточка
М. Нобл
29'
ГОЛ! 0:2!
М. Антонио
Пас отдал
Чичарито
17'
ГОЛ! 0:1!
Р. Снодграсс
Пас отдал
Ф. Андерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
11
Флойд Айите
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
3-2-3-2
15
Серхио Рико
12
Чамберс
26
Моусон
3
Рим
23
Брайан
3
Одои
14
Сери
10
Кэрни
20
Шюррле
9
Митрович
33
Камара
4-1-2-1-2
22
Фабиански
5
Сабалета
2
Бальбуэна
6
Диоп
26
Масуаку
41
Райс
23
Снодграсс
16
Нобл
7
Андерсон
14
Чичарито
18
Антонио
20
Шюррле
92
Кебану
92
Кебану
20
Шюррле
3
Рим
29
Кристи
29
Кристи
3
Рим
14
Сери
10
Йохансен
10
Йохансен
14
Сери
16
Нобл
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
16
Нобл
18
Антонио
19
Диангана
19
Диангана
18
Антонио
14
Чичарито
9
Кэрролл
9
Кэрролл
14
Чичарито
Остались в запасе
Фулхэм
Вест Хэм
75
Ибрахима Сиссе
ОП
13
Маркус Беттинелли
ВР
11
Флойд Айите
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
75
Ибрахима Сиссе
ОП
13
Маркус Беттинелли
ВР
11
Флойд Айите
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Фулхэм - Вест Хэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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