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Вест Хэм - Фулхэм
Вест Хэм - Фулхэм: обзор матча 18 января 2009
Вест Хэм
18.01.2009, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Фулхэм
8'
Д. Ди Микеле
60'
М. Нобл (П)
77'
К. Коул
23'
П. Кончески
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Фулхэм
Замена
К. Дайер
️️️️
Д. Ди Микеле
Замена
Л. Андреасен
️️️️
Д. Этуху
Замена
Х. Маллинс
️️️️
Д. Коллисон
Замена
Ж. Фобер
️️️️
М. Нобл
ГОЛ! 3:1!
К. Коул
Замена
З. Гера
️️️️
С. Дэйвис
Замена
Э. Невланд
️️️️
Б. Замора
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Нобл
Желтая карточка
П. Кончески
Желтая карточка
В. Бехрами
Желтая карточка
С. Дэйвис
Желтая карточка
Д. Пэйнтсил
ГОЛ! 1:1!
П. Кончески
ГОЛ! 1:0!
Д. Ди Микеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
2
Лукас Нилл
(К)
ПЗ
16
Марк Нобл
ЛП
8
Скотт Паркер
ОП
10
Джек Коллисон
АП
85
Валон Бехрами
ПП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
20
Диксон Этуху
ЦП
13
Дэнни Мерфи
(К)
ЦП
2
Клинт Демпси
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Вест Хэм
36
Жюльен Фобер
ПЗ
18
Кирон Дайер
ЛП
8
Хейден Маллинс
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
0
Диего Тристан
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
18
Джулиан Грэй
ЦП
20
Золтан Гера
АП
2
Леон Андреасен
ПП
15
Эрик Невланд
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Грин
6
Илунга
4
Апсон
39
Коллинс
2
Нилл
8
Паркер
16
Нобл
85
Бехрами
10
Коллисон
24
Коул
10
Ди Микеле
4-4-1
32
Шварцер
44
Пэйнтсил
4
Хангеланд
3
Хьюз
15
Кончески
2
Демпси
20
Этуху
13
Мерфи
29
Дэйвис
25
Замора
16
Нобл
36
Фобер
36
Фобер
16
Нобл
10
Ди Микеле
18
Дайер
18
Дайер
10
Ди Микеле
10
Коллисон
8
Маллинс
8
Маллинс
10
Коллисон
29
Дэйвис
20
Гера
20
Гера
29
Дэйвис
20
Этуху
2
Андреасен
2
Андреасен
20
Этуху
25
Замора
15
Невланд
15
Невланд
25
Замора
Остались в запасе
Вест Хэм
Фулхэм
11
Луиш Боа Морте
ПП
0
Диего Тристан
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
18
Джулиан Грэй
ЦП
3
Тони Каллио
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
Остались в запасе
11
Луиш Боа Морте
ПП
0
Диего Тристан
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
18
Джулиан Грэй
ЦП
3
Тони Каллио
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Статистика матча Вест Хэм - Фулхэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:25 (прямая)
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