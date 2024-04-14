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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Фулхэм
Вест Хэм - Фулхэм: обзор матча 14 апреля 2024
Вест Хэм
14.04.2024, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 2
Завершен
Фулхэм
9'
А. Перейра
72'
А. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Фулхэм
90'
+8
Замена
Х. Рид
️️️️
Ж. Палинья
Желтая карточка
Л. Пакета
90'
+7
90'
+2
Замена
А. Броя
️️️️
Р. Муньис
90'
+2
Замена
А. Траоре
️️️️
Виллиан
Замена
М. Корне
️️️️
Д. Эрти
90'
+1
Замена
Д. Эрти
️️️️
М. Антонио
82'
81'
Желтая карточка
Б. Рид
74'
Замена
Б. Рид
️️️️
А. Перейра
74'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
А. Ивоби
72'
ГОЛ! 0:2!
А. Перейра
Пас отдал
А. Ивоби
Замена
Б. Джонсон
️️️️
В. Цоуфал
69'
Замена
Т. Соучек
️️️️
Д. Уорд-Проус
69'
61'
Желтая карточка
А. Перейра
Замена
К. Зума
️️️️
К. Мавропанос
60'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
(К)
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Фулхэм
1
Бернд Лено
(К)
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Вест Хэм
94
Джозеф Ананг
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
17
Джордж Эрти
ЦП
28
Дивин Мубама
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
24
Адама Траоре
ПВ
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
4-1-1-2-2
22
Фабиански
33
Эмерсон
15
Мавропанос
21
Агер
34
Цоуфал
4
Альварес
30
Уорд-Проус
20
Кудус
11
Пакета
18
Антонио
28
Ингс
4-1-1-3-1
1
Лено
21
Кастань
3
Бейсси
4
Адарабиойо
33
Робинсон
36
Палинья
23
Лукич
10
Виллиан
8
Перейра
17
Ивоби
9
Муньис
15
Мавропанос
4
Зума
4
Зума
15
Мавропанос
34
Цоуфал
2
Джонсон
2
Джонсон
34
Цоуфал
30
Уорд-Проус
28
Соучек
28
Соучек
30
Уорд-Проус
18
Антонио
17
Эрти
17
Эрти
18
Антонио
Эрти
70
Корне
70
Корне
Эрти
36
Палинья
6
Рид
6
Рид
36
Палинья
8
Перейра
14
Рид
14
Рид
8
Перейра
10
Виллиан
24
Траоре
24
Траоре
10
Виллиан
17
Ивоби
10
Уилсон
10
Уилсон
17
Ивоби
9
Муньис
27
Броя
27
Броя
9
Муньис
Остались в запасе
Вест Хэм
Фулхэм
94
Джозеф Ананг
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Остались в запасе
94
Джозеф Ананг
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Вест Хэм - Фулхэм
1
2
Всего ударов по воротам
15
18
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
6
13
Офсайды
1
0
Количество передач
527
402
Сейвы
8
4
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
11
13
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.07
3.15
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Лондон
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