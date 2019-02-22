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Вест Хэм - Фулхэм
Вест Хэм - Фулхэм: обзор матча 22 февраля 2019
Вест Хэм
22.02.2019, пятница, 22:45
Англия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Фулхэм
29'
Чичарито
40'
И. Диоп
90+1'
М. Антонио
3'
Р. Бабел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Фулхэм
ГОЛ! 3:1!
М. Антонио
Пас отдал
М. Арнаутович
90'
+1
Желтая карточка
М. Ланзини
83'
Замена
М. Ланзини
️️️️
Ф. Андерсон
76'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Чичарито
64'
46'
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
Ж. Мишель Сери
46'
Замена
Л. Маркович
️️️️
Р. Сессеньон
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
П. Хавьер Сабалета
46'
45'
Желтая карточка
Д. Брайан
ГОЛ! 2:1!
И. Диоп
Пас отдал
Р. Снодграсс
40'
ГОЛ! 1:1!
Чичарито
Пас отдал
А. Огбонна
29'
3'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бабел
Пас отдал
Р. Сессеньон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
2
Райан Фредерикс
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Фулхэм
31
Фабри
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Фабиански
3
Крессуэлл
21
Огбонна
6
Диоп
5
Сабалета
41
Райс
16
Нобл
23
Снодграсс
7
Андерсон
14
Чичарито
18
Антонио
3-2-2-2
15
Серхио Рико
12
Чамберс
6
Нордтвейт
3
Рим
3
Одои
23
Брайан
10
Кэрни
14
Сери
9
Митрович
8
Бабел
5
Сабалета
2
Фредерикс
2
Фредерикс
5
Сабалета
7
Андерсон
22
Ланзини
22
Ланзини
7
Андерсон
14
Чичарито
7
Арнаутович
7
Арнаутович
14
Чичарито
14
Сери
99
Ангисса
99
Ангисса
14
Сери
30
Сессеньон
8
Маркович
8
Маркович
30
Сессеньон
Остались в запасе
Вест Хэм
Фулхэм
13
Адриан
ВР
14
Самир Насри
ЛП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
31
Фабри
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
14
Самир Насри
ЛП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Вест Хэм - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
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