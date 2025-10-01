Введите ваш ник на сайте
«Легия» – «Самсунспор»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.90

01 октября 2025 10:58
Легия - Самсунспор
02 окт. 2025, четверг 22:00 | Лига конференций, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Легии»
Сделать ставку

2 октября 2025 года на стадионе «Войска Польского» в Варшаве состоится матч первого тура Лиги Конференций, в котором польская «Легия» примет турецкий «Самсунспор». Обе команды подходят к этому поединку с амбициями и будут стремиться занять выгодную позицию в группе с самого начала турнира.

«Легия»

«Легия» продемонстрировала хорошую форму в последних играх Лиги Конференций, несмотря на ничью с «Хибернианом» (3:3) в прошлом туре. В последних 5 играх команда забила 7 голов (в среднем 1.40 гола за матч) и пропустила 4 гола (в среднем 0.80 гола за матч). В атаке «Легия» выглядит достаточно эффективно, забивая в 6 из последних 8 матчей. Однако защита продолжает пропускать, что делает команду уязвимой для сильных соперников. На домашнем стадионе польский клуб будет стремиться укрепить свою оборону и использовать атаки для достижения победы.

«Самсунспор»

«Самсунспор» не проигрывает в 5 из последних 7 матчей, но их результативность и защита остаются под вопросом. В последних 5 играх команда забила 7 голов (в среднем 1.40 гола за матч), но также пропустила 7 голов (в среднем 1.40 гола за матч). Это подчеркивает нестабильность обороны «Самсунспора», особенно в выездных играх. На выезде им будет сложнее, особенно против команды, такой как «Легия», которая сильна на своем стадионе. Несмотря на это, «Самсунспор» может создать проблемы для соперника, если удастся наладить атакующую игру.

Факты о командах

«Легия»

  • В последних 5 играх «Легия» забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • В последних 5 играх команда пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • «Легия» забивает в 6 из 8 последних матчей
  • Не проигрывает в 6 последних матчах

«Самсунспор»

  • В последних 5 играх «Самсунспор» забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • В последних 5 играх «Самсунспор» пропускает в среднем 1.40 гола за игру
  • «Самсунспор» пропускает в 6 последних матчах
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей

Прогноз на матч «Легия» – «Самсунспор»

«Легия» на своем стадионе традиционно сильна и выглядит фаворитом в этом поединке, несмотря на некоторые проблемы в обороне. В атаке команда выглядит уверенно, забивая в большинстве последних матчей. «Самсунспор», в свою очередь, продемонстрировал хорошие результаты в атаке, но их защита оставляет желать лучшего, особенно в выездных играх. Это ставит под сомнение их шансы на победу в Варшаве.

С учетом этих факторов, «Легия» скорее всего одержит победу, используя преимущество домашнего поля и свою атакующую мощь. Ожидается, что матч будет с высоким темпом, с возможным обменом голами, но польский клуб должен доминировать в атаке и одержать победу.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Легии» – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Обе забьют – да – коэффициент 2.05

1.90
Победа «Легии»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Лига конференций Самсунспор Легия
