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«Актобе» – «Легия» прогноз на матч 17 июля с 65% вероятностью захода ставки

16 июля 2025 12:41
Актобе - Легия
17 июл. 2025, четверг 19:00 | Лига Европы, 1 раунд
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2.00
Победа «Легии»
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Матч между «Актобе» и «Легией» пройдет на стадионе Орталык в Актобе. В первом матче Лиги Европы «Легия» победила с минимальным счeтом 1:0. «Актобе» будет пытаться исправить ситуацию, но «Легия» в последние годы показывала сильную игру и выглядит фаворитом встречи.

«Актобе»

В последних 5 играх «Актобе» забивает в среднем 1.2 гола за игру, но пропускает всего 0.6 гола. За свою атакующую игру команда может создавать опасные моменты, но оборона команды не выглядит стабильной в матчах с сильными соперниками. В домашних матчах они продемонстрировали хорошую результативность, но в игре с такими командами, как «Легия», им будет тяжело.

«Легия»

«Легия» забивает в среднем 1.6 гола за игру, но также пропускает 1.2 гола. В последних матчах команда продемонстрировала хорошую форму, выигрывая 3 последних матча подряд. Они также продемонстрировали уверенную игру в обороне, не пропустив в последних 3 матчах против «Актобе». Этот опыт и стабильность дают им уверенность в предстоящем матче.

Прогноз на матч

С учетом текущей формы обеих команд и исторической статистики «Легия» выглядит фаворитом, особенно после победы в первом матче. Однако «Актобе» может забить на своем поле, поэтому вероятен обмен голами.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

  • «Легия» побеждала в 3 последних матчах против «Актобе»;
  • «Актобе» забивает в среднем 1.2 гола за игру, но имеет слабости в обороне;
  • «Легия» выиграла в последних 3 матчах и выглядит уверенной.

Рекомендация: ставка на победу «Легии» с коэффициентом 2.00.

2.00
Победа «Легии»
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Автор: Воронцов Егор
Лига Европы Легия Актобе
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