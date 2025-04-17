17.04.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
Лига конференций, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
3-3-3-1
1
Йоргенсен
34
Ачампонг
4
Адарабиойо
5
Бадьяшиль
17
Кукурелья
8
Дьюсбери-Холл
24
Джеймс
19
Санчо
11
Джексон
10
Палмер
28
Нкунку
4-2-1-2-1
1
Ковачевич
12
Панков
3
Капуади
24
Зиолковски
19
Винагре
5
Гонсалвеш
8
Ойеделе
22
Элитим
25
Морисита
82
Лукиньяс
17
Пекхарт
17
Кукурелья
27
Густо
27
Густо
17
Кукурелья
19
Санчо
7
Нету
7
Нету
19
Санчо
10
Палмер
20
Мадуэке
20
Мадуэке
10
Палмер
24
Зиолковски
55
Енджейчик
55
Енджейчик
24
Зиолковски
22
Элитим
8
Августиняк
8
Августиняк
22
Элитим
5
Гонсалвеш
21
Бичахчян
21
Бичахчян
5
Гонсалвеш
82
Лукиньяс
17
17
82
Лукиньяс
17
Пекхарт
11
Чодина
11
Чодина
17
Пекхарт
Остались в запасе
Челси
Легия
13
Лукас Бергстрем
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
16
Genesis Antwi
ЦЗ
51
Сэм Рак-Сакьи
ОП
12
Landon Emenalo
ЦП
10
Reggie Walsh
ЦП
18
Матис Амугу
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
29
Шумаира Меука
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
25
Каспер Тобиаш
ВР
12
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
52
Oliwier Olewinski
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
15
Pascal Mozie
ЦП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
16
Genesis Antwi
ЦЗ
51
Сэм Рак-Сакьи
ОП
12
Landon Emenalo
ЦП
10
Reggie Walsh
ЦП
18
Матис Амугу
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
29
Шумаира Меука
ЦФ
Остались в запасе
25
Каспер Тобиаш
ВР
12
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
52
Oliwier Olewinski
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
15
Pascal Mozie
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Статистика матча Челси - Легия
2
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
9
6
Офсайды
3
2
Количество передач
785
328
Сейвы
3
6
Точность передач %
93
82
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
2
1.93
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Легии», ответный матч 1/4 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Легия»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»