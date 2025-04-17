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  • «Челси» – «Легия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025

«Челси» – «Легия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025

17 апреля 2025, 20:50
Челси
17.04.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
1 : 2
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Легия
33' М. Кукурелья
10' Т. Пекхарт (П) 53' С. Капуади
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
19
Джейдон Санчо
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Легия
1
Владан Ковачевич
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Макси Ойеделе
ОП
22
Юрген Элитим
ЦП
82
Лукиньяс
АП
25
Рея Морисита
ПВ
17
Томаш Пекхарт
(К) ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Челси
13
Лукас Бергстрем
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
16
Genesis Antwi
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
7
Педру Нету
ЛВ
51
Сэм Рак-Сакьи
ОП
12
Landon Emenalo
ЦП
10
Reggie Walsh
ЦП
18
Матис Амугу
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
29
Шумаира Меука
ЦФ
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
12
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
52
Oliwier Olewinski
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
15
Pascal Mozie
ЦП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
11
Каспер Чодина
ПВ
3-3-3-1
1
Йоргенсен
34
Ачампонг
4
Адарабиойо
5
Бадьяшиль
17
Кукурелья
8
Дьюсбери-Холл
24
Джеймс
19
Санчо
11
Джексон
10
Палмер
28
Нкунку
4-2-1-2-1
1
Ковачевич
12
Панков
3
Капуади
24
Зиолковски
19
Винагре
5
Гонсалвеш
8
Ойеделе
22
Элитим
25
Морисита
82
Лукиньяс
17
Пекхарт
17
Кукурелья
27
Густо
27
Густо
17
Кукурелья
19
Санчо
7
Нету
7
Нету
19
Санчо
10
Палмер
20
Мадуэке
20
Мадуэке
10
Палмер
24
Зиолковски
55
Енджейчик
55
Енджейчик
24
Зиолковски
22
Элитим
8
Августиняк
8
Августиняк
22
Элитим
5
Гонсалвеш
21
Бичахчян
21
Бичахчян
5
Гонсалвеш
82
Лукиньяс
17
17
82
Лукиньяс
17
Пекхарт
11
Чодина
11
Чодина
17
Пекхарт
Остались в запасе
Челси
Легия
13
Лукас Бергстрем
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
16
Genesis Antwi
ЦЗ
51
Сэм Рак-Сакьи
ОП
12
Landon Emenalo
ЦП
10
Reggie Walsh
ЦП
18
Матис Амугу
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
29
Шумаира Меука
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
25
Каспер Тобиаш
ВР
12
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
52
Oliwier Olewinski
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
15
Pascal Mozie
ЦП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
16
Genesis Antwi
ЦЗ
51
Сэм Рак-Сакьи
ОП
12
Landon Emenalo
ЦП
10
Reggie Walsh
ЦП
18
Матис Амугу
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
29
Шумаира Меука
ЦФ
Остались в запасе
25
Каспер Тобиаш
ВР
12
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
52
Oliwier Olewinski
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
15
Pascal Mozie
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Статистика матча Челси - Легия
2
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
9
6
Офсайды
3
2
Количество передач
785
328
Сейвы
3
6
Точность передач %
93
82
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
2
1.93

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Легии», ответный матч 1/4 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси»«Легия»

«Челси» – «Легия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Легия Челси
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