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Черчесов высказался о переносе юбилея «Зенита»

7 июля, 12:02
10

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение «Зенита» сделать юбилейным не прошедший сезон, а следующий.

– Вы поняли историю с переносом столетия «Зенита»?

– Ну, раз они так сказали... Юбилей в «Легии» [столетие клуба отмечалось в 2016 году] мы отработали так, что стали в том сезоне и чемпионами, и обладателями Кубка. Ничего переносить не пришлось.

  • «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая.
  • В 2025 году клуб не выиграл трофеев, кроме Зимнего Кубка РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Легия Черчесов Станислав
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Комментарии (10)
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fakeid
1751879270
у нас юбилей! и в следующем сезоне тоже юбилей, если потребуется) и не хрюкать здесь))
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rash1959
1751880091
пастух клюв держит по ветру, где бы местечко тёплое освободилось.
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...уефан
1751880624
...Черчесов постепенно принимает повышенные гидродинамические характеристики. Просто, наивысшая обтекаемость формы! Да и содержания, тоже...
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SLADE2019
1751881289
Так он про перенос юбилея сказал или о том, какой он крутой перец в Легии был?
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diktatop
1751882068
ну обычно подарки дарят ко дню рождения, а конец следующего сезона уже будет 101, а если сенит не выйграет то год будет не официальным признан или еще что придумают?
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erybov1965
1751884159
У Зенита юбилей тогда,когда нужно Зениту.Есть деньги,можно подбирать под себя юбилей.Только кому тогда он нужен?
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subbotaspartak
1751889098
А когда юбилей гулять - это мне решать, это я козёл...." Медведев-В.С. Высоцкий.
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Пётр-Лаврухин-google
1751899567
У чертей и правила только для чертей.Это им только можно
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Океан
1752025322
Говорю за себя.Мне лично по одному месту сколько раз они будут отмечать свой вековой юбилей.Главное что бы по их арифметике не стали считать выход на пенсию.
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Mladiс
1752037183
Ну по логике правильно,юбилей наступил после окончания сезона,так что новый сезон -столетний
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