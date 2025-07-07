Черчесов высказался о переносе юбилея «Зенита»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение «Зенита» сделать юбилейным не прошедший сезон, а следующий.
– Вы поняли историю с переносом столетия «Зенита»?
– Ну, раз они так сказали... Юбилей в «Легии» [столетие клуба отмечалось в 2016 году] мы отработали так, что стали в том сезоне и чемпионами, и обладателями Кубка. Ничего переносить не пришлось.
- «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая.
- В 2025 году клуб не выиграл трофеев, кроме Зимнего Кубка РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»