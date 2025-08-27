Введите ваш ник на сайте
«Легия» – «Хиберниан»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.00

27 августа 2025 12:10
Легия - Хиберниан
28 авг. 2025, четверг 22:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
28 августа в Варшаве на стадионе «Войска Польского» состоится ответный матч плей-офф Лиги Конференций между «Легией» и «Хибернианом». Первая встреча завершилась победой польского клуба 2:1, и теперь хозяева постараются закрепить успех при поддержке своих болельщиков.

«Легия»

Польский клуб показывает переменчивые результаты. В пяти последних встречах команда забила 8 и пропустила столько же, что говорит о нестабильной обороне. При этом «Легия» не проигрывает дома на протяжении шести матчей, что становится весомым фактором в предстоящей игре. Коллектив регулярно забивает (1.60 гола в среднем за матч в последних играх), но в то же время допускает ошибки в защите, из-за чего пропускает на регулярной основе. Чтобы пройти дальше, «Легии» необходимо контролировать мяч и играть компактнее в обороне.

«Хиберниан»

Шотландцы демонстрируют атакующий стиль и в последних пяти играх забили 9 мячей. Однако пропущено ими тоже достаточно – 7 голов, что указывает на открытый футбол и риски в защите. Важной деталью является то, что «Хиберниан» стабильно забивает в еврокубках (3 матча подряд), а также побеждает в трeх последних гостевых встречах в Лиге Конференций. Средняя результативность – 1.80 забитого за матч – позволяет рассчитывать на успех даже в выездной игре.

Факты о командах

«Легия»

  • В среднем: 1.60 забито, 1.60 пропущено за последние 5 игр
  • Пропускает в 5 последних матчах подряд
  • Не проигрывает в 6 последних матчах дома
  • Победа 2:1 над АЕК Ларнака в квалификации

«Хиберниан»

  • В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено за последние 5 игр
  • Побеждает в 3 последних матчах в гостях в Лиге Конференций
  • Забивает в 8 последних матчах подряд
  • Недавняя победа 2:0 над «Ливингстоном» в Кубке лиги

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
2
Забитых мячей
1
2
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:2
Лига конференций, 4 раунд
Хиберниан
1 : 2
21.08.2025
Легия

Прогноз на матч

Учитывая результат первого поединка и особенности игры обеих команд, встреча обещает быть результативной. «Легия» традиционно сильна дома, но еe нестабильная оборона может дать «Хиберниану» шансы для гола. При этом польский клуб сам способен создать немало моментов у ворот соперника. Сценарий с голами с обеих сторон выглядит наиболее вероятным, но хозяева остаются фаворитами за счeт победы в первом матче и поддержки трибун. Оптимальный выбор – ставка на то, что обе команды отличатся, а также на победу «Легии».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Легии» – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

2.00
Победа «Легии»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Лига конференций Хиберниан Легия
