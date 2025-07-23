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«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00

23 июля 2025 8:45
Баник - Легия
24 июл. 2025, четверг 20:00 | Лига Европы, 2 раунд
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2.00
Победа «Легии»
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24 июля в Остраве на «Витковице Арене» состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между чешским «Баником» и польской «Легией». Обе команды подходят к поединку в разной форме: польский клуб показывает стабильные результаты и уверенную игру на обоих концах поля, тогда как «Баник» демонстрирует нестабильность и низкую результативность.

«Баник»

Чешская команда пока не может обрести стабильность перед стартом еврокубков. В последних пяти матчах коллектив одержал всего одну победу и забил 4 мяча. В атаке не хватает изобретательности – в среднем 0.80 гола за игру. Последний матч против «Богемианс» вновь выявил проблему реализации – поражение 0:1 без серьeзных угроз у ворот соперника.

Оборона также далека от идеала – 6 пропущенных голов за 5 матчей, регулярные ошибки при позиционной обороне. При этом на домашнем стадионе команда старается действовать смелее, что может привести к открытой игре, особенно при давлении со стороны более сильного соперника.

«Легия»

Польский клуб находится в отличной форме. Команда выиграла 4 матча подряд, включая оба поединка с «Актобе» в предыдущем раунде Лиги Европы. При этом «Легия» демонстрирует высокую плотность и организованность в защите, пропустив всего 4 гола за 5 матчей (0.80 в среднем), а также стабильно реализует моменты – 7 забитых.

Особенно впечатляет серия из 8 матчей подряд с забитыми мячами. В составе много игроков с опытом еврокубков, команда уверенно контролирует темп игры и умеет включаться в нужный момент. Даже на выезде «Легия» сохраняет высокий уровень компактности и дисциплины, чего зачастую не хватает «Банику».

Факты о командах

«Баник»

  • В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа только в 1 из 5 последних матчей
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • Не забивает в 2 из 3 последних встреч

«Легия»

  • В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Победы в 4 последних матчах
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • 3 из 5 последних матчей выиграны с разницей в 1 мяч

Прогноз на матч

«Баник» в текущем состоянии выглядит уязвимо. Слабая реализация и проблемы с обороной создают благоприятные условия для «Легии», которая уже вошла в еврокубковый ритм и проводит матчи на высоком уровне. Польский клуб, скорее всего, будет контролировать игру, а за счeт классового преимущества и лучшей формы добьeтся положительного результата, пусть и без разгрома.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Легии» – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Легии» больше 1 – коэффициент 1.75
  • «Баник» не забьeт – коэффициент 2.30

2.00
Победа «Легии»
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Автор: Миронов Николай
Лига Европы Легия Баник
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