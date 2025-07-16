17 июля на стадионе Орталык Актобе казахстанский клуб «Актобе» примет польскую «Легию» в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. После поражения 0:1 в первом поединке «Актобе» предстоит сделать всe возможное, чтобы отыграть этот минимальный дефицит на домашнем стадионе. С учeтом сильной обороны «Легии» и их стабильной формы, матч обещает быть непростым для хозяев.
«Актобе»
Казахстанская команда нацелена на успех на родном стадионе, где они не проигрывают в 8 из 10 последних матчей. За последние 5 игр команда забила 6 мячей и пропустила 3. Хотя атака не выглядит сверхрезультативной, «Актобе» достаточно надeжно обороняется, пропуская в среднем 0.60 гола за матч. В предыдущем туре Лиги Европы «Актобе» проиграл на выезде «Легии», но дома они обычно показывают более агрессивную игру, что даeт надежды на борьбу.
«Легия»
Польская команда показывает стабильную форму как в атаке, так и в обороне. В последних 5 играх «Легия» забила 8 мячей при 6 пропущенных, что свидетельствует о хорошем атакующем потенциале, но и некоторых проблемах в обороне. Легия продемонстрировала хорошие результаты в последних выездных играх, одержав победу в прошлом туре с минимальным счeтом. Однако «Легия» не пропускает в последних 3 встречах против «Актобе», что даeт им уверенность в предстоящем матче.
Факты о командах
«Актобе»
- Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей дома
- Забивает в среднем 1.20 гола за матч, пропускает 0.60 (последние 5 игр)
- Победил в 2 из 3 домашних матчей против команд из Польши
«Легия»
- Побеждает в 3 последних матчах подряд
- Забивает в среднем 1.60 гола за матч, пропускает 1.20 (последние 5 игр)
- Не пропускает в 3 последних матчах против «Актобе»
Прогноз на матч
«Актобе» будет играть на своeм поле с намерением отыграть проигрыш, что предполагает агрессивную игру в атаке. Однако «Легия» покажет свой опыт в еврокубках и вряд ли позволит оппонентам забить много. Польский клуб имеет хорошие оборонительные качества и будет использовать свой шанс на контратаках. Ожидаем напряжeнную встречу, где обе команды не будут сдерживать свои амбиции.
Прогноз на точный счeт: 1:1
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 5.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.80