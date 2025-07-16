17 июля на стадионе Орталык Актобе казахстанский клуб «Актобе» примет польскую «Легию» в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. После поражения 0:1 в первом поединке «Актобе» предстоит сделать всe возможное, чтобы отыграть этот минимальный дефицит на домашнем стадионе. С учeтом сильной обороны «Легии» и их стабильной формы, матч обещает быть непростым для хозяев.

«Актобе»

Казахстанская команда нацелена на успех на родном стадионе, где они не проигрывают в 8 из 10 последних матчей. За последние 5 игр команда забила 6 мячей и пропустила 3. Хотя атака не выглядит сверхрезультативной, «Актобе» достаточно надeжно обороняется, пропуская в среднем 0.60 гола за матч. В предыдущем туре Лиги Европы «Актобе» проиграл на выезде «Легии», но дома они обычно показывают более агрессивную игру, что даeт надежды на борьбу.

«Легия»

Польская команда показывает стабильную форму как в атаке, так и в обороне. В последних 5 играх «Легия» забила 8 мячей при 6 пропущенных, что свидетельствует о хорошем атакующем потенциале, но и некоторых проблемах в обороне. Легия продемонстрировала хорошие результаты в последних выездных играх, одержав победу в прошлом туре с минимальным счeтом. Однако «Легия» не пропускает в последних 3 встречах против «Актобе», что даeт им уверенность в предстоящем матче.

Факты о командах

«Актобе»

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей дома

Забивает в среднем 1.20 гола за матч, пропускает 0.60 (последние 5 игр)

Победил в 2 из 3 домашних матчей против команд из Польши

«Легия»

Побеждает в 3 последних матчах подряд

Забивает в среднем 1.60 гола за матч, пропускает 1.20 (последние 5 игр)

Не пропускает в 3 последних матчах против «Актобе»

Прогноз на матч

«Актобе» будет играть на своeм поле с намерением отыграть проигрыш, что предполагает агрессивную игру в атаке. Однако «Легия» покажет свой опыт в еврокубках и вряд ли позволит оппонентам забить много. Польский клуб имеет хорошие оборонительные качества и будет использовать свой шанс на контратаках. Ожидаем напряжeнную встречу, где обе команды не будут сдерживать свои амбиции.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки: