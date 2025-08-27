Введите ваш ник на сайте
«Легия» – «Хиберниан»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85

27 августа 2025 8:05
Легия - Хиберниан
28 авг. 2025, четверг 22:00 | Лига конференций, 4 раунд
28 августа на стадионе Войска Польского в Варшаве состоится ответный матч 4-го раунда плей-офф Лиги Конференций, где «Легия» примет «Хиберниан». Первая встреча завершилась победой польского клуба 2:1 в Эдинбурге, но противостояние остаeтся открытым: шотландцы умеют результативно играть в гостях и сохраняют шансы на выход в групповой этап.

«Легия»

Польский клуб подходит к матчу с переменными результатами. В пяти последних играх «Легия» забила 8 голов и пропустила столько же, в среднем по 1.60 за матч. Команда отличается активной атакующей линией, но оборона регулярно допускает ошибки – пропускает в 5 последних встречах подряд. На своeм поле «Легия» выступает более надeжно: не проигрывает дома уже шесть матчей, что даeт ей дополнительное преимущество.

«Хиберниан»

Шотландцы набрали неплохую форму и в еврокубках действуют уверенно. Команда забивает в каждом из восьми последних матчей, а в трeх выездных встречах Лиги Конференций подряд добивалась победы. В пяти последних матчах «Хиберниан» отличился 9 раз и пропустил 7, средние показатели составляют 1.80 забитого и 1.40 пропущенного за игру. Клуб делает ставку на атакующий футбол, но оборонительные проблемы остаются слабым местом.

Факты о командах

«Легия»

  • Победа 2:1 в первом матче против «Хиберниана»
  • В среднем: 1.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • Не проигрывает в 6 последних домашних играх

«Хиберниан»

  • В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • Победы в 3 последних выездных матчах Лиги Конференций
  • 9 голов за последние 5 встреч

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
2
Забитых мячей
1
2
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:2
Лига конференций, 4 раунд
Хиберниан
1 : 2
21.08.2025
Легия

Прогноз на матч

Обе команды обладают сопоставимыми показателями в атаке и регулярно пропускают, что делает прогноз на результативную игру наиболее логичным. «Легия» сильна на своeм поле и постарается развить преимущество после победы в первом матче. «Хиберниан» активно играет в атаке и способен огорчить хозяев, но оборонительные ошибки гостей могут оказаться решающими. Наиболее вероятный сценарий – обмен голами и итоговый успех польского клуба.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Легии» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Автор: Бестужев Павел
Лига конференций Хиберниан Легия
Рекомендуем
18+
  • Читайте нас: 