28 августа на стадионе Войска Польского в Варшаве состоится ответный матч 4-го раунда плей-офф Лиги Конференций, где «Легия» примет «Хиберниан». Первая встреча завершилась победой польского клуба 2:1 в Эдинбурге, но противостояние остаeтся открытым: шотландцы умеют результативно играть в гостях и сохраняют шансы на выход в групповой этап.

«Легия»

Польский клуб подходит к матчу с переменными результатами. В пяти последних играх «Легия» забила 8 голов и пропустила столько же, в среднем по 1.60 за матч. Команда отличается активной атакующей линией, но оборона регулярно допускает ошибки – пропускает в 5 последних встречах подряд. На своeм поле «Легия» выступает более надeжно: не проигрывает дома уже шесть матчей, что даeт ей дополнительное преимущество.

«Хиберниан»

Шотландцы набрали неплохую форму и в еврокубках действуют уверенно. Команда забивает в каждом из восьми последних матчей, а в трeх выездных встречах Лиги Конференций подряд добивалась победы. В пяти последних матчах «Хиберниан» отличился 9 раз и пропустил 7, средние показатели составляют 1.80 забитого и 1.40 пропущенного за игру. Клуб делает ставку на атакующий футбол, но оборонительные проблемы остаются слабым местом.

Факты о командах

«Легия»

Победа 2:1 в первом матче против «Хиберниана»

В среднем: 1.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 5 матчах подряд

Не проигрывает в 6 последних домашних играх

«Хиберниан»

В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 8 матчах подряд

Победы в 3 последних выездных матчах Лиги Конференций

9 голов за последние 5 встреч

Прогноз на матч

Обе команды обладают сопоставимыми показателями в атаке и регулярно пропускают, что делает прогноз на результативную игру наиболее логичным. «Легия» сильна на своeм поле и постарается развить преимущество после победы в первом матче. «Хиберниан» активно играет в атаке и способен огорчить хозяев, но оборонительные ошибки гостей могут оказаться решающими. Наиболее вероятный сценарий – обмен голами и итоговый успех польского клуба.

Рекомендованные ставки