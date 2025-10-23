23.10.2025, четверг, 19:45
Лига конференций, 2 тур
Лига конференций, 2 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-1-3-2
23
Фесюн
16
Азарови
18
Грам
22
Матвиенко
22
Конопля
6
Гомес
7
Эгиналдо
14
Исаке
9
Швед
49
Мейреллес
19
Бондаренко
3-1-3-2-1
25
Тобиаш
91
Пиатковски
3
Капуади
13
Реца
8
Августиняк
7
Красники
22
Элитим
53
22
Вшолек
11
Чодина
9
Райович
19
Бондаренко
14
Глущенко
14
Глущенко
19
Бондаренко
22
Конопля
17
Тобиас
17
Тобиас
22
Конопля
29
Назарина
29
Назарина
9
Швед
37
Феррейра
37
Феррейра
9
Швед
7
Эгиналдо
11
Невертон
11
Невертон
7
Эгиналдо
7
Красники
30
Стоянович
30
Стоянович
7
Красники
22
Элитим
82
Урбански
82
Урбански
22
Элитим
53
67
Капустка
67
Капустка
53
11
Чодина
20
20
11
Чодина
9
Райович
14
Чолак
14
Чолак
9
Райович
Остались в запасе
Шахтер
Легия
31
Дмитрий Ризнык
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
27
Олег Очеретко
АП
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
87
Габриэль Кобыляк
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
12
Radovan Pankov
ЦЗ
21
Ваган Бичахчян
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Остались в запасе
31
Дмитрий Ризнык
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
27
Олег Очеретко
АП
9
Кауа Элиас
ЦФ
Остались в запасе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
12
Radovan Pankov
ЦЗ
21
Ваган Бичахчян
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Статистика матча Шахтер - Легия
3
1
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
8
Офсайды
2
3
Количество передач
631
263
Сейвы
1
2
Точность передач %
90
71
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.55
0.97
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Легии», 2 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Легия»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»