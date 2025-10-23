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  • «Шахтер» – «Легия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

«Шахтер» – «Легия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

23 октября 2025, 18:35
Шахтер
23.10.2025, четверг, 19:45
Лига конференций, 2 тур
1 : 2
Завершен
Легия
61' Л. Мейреллес
16' Р. Августиняк 90+4' Р. Августиняк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
(К) ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
6
Марлон Гомес
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
14
Исаке
АП
9
Марьян Швед
ПВ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
(К) ОП
7
Эрмал Красники
ЦП
22
Юрген Элитим
ЦП
53
Wojciech Urbański
ЦП
11
Каспер Чодина
ПВ
22
Павел Вшолек
ПВ
9
Милета Райович
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
29
Егор Назарина
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
27
Олег Очеретко
АП
9
Кауа Элиас
ЦФ
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
12
Radovan Pankov
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
82
Каспер Урбански
ОП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
20
Jakub Żewłakow
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
4-1-3-2
23
Фесюн
16
Азарови
18
Грам
22
Матвиенко
22
Конопля
6
Гомес
7
Эгиналдо
14
Исаке
9
Швед
49
Мейреллес
19
Бондаренко
3-1-3-2-1
25
Тобиаш
91
Пиатковски
3
Капуади
13
Реца
8
Августиняк
7
Красники
22
Элитим
53
22
Вшолек
11
Чодина
9
Райович
19
Бондаренко
14
Глущенко
14
Глущенко
19
Бондаренко
22
Конопля
17
Тобиас
17
Тобиас
22
Конопля
29
Назарина
29
Назарина
9
Швед
37
Феррейра
37
Феррейра
9
Швед
7
Эгиналдо
11
Невертон
11
Невертон
7
Эгиналдо
7
Красники
30
Стоянович
30
Стоянович
7
Красники
22
Элитим
82
Урбански
82
Урбански
22
Элитим
53
67
Капустка
67
Капустка
53
11
Чодина
20
20
11
Чодина
9
Райович
14
Чолак
14
Чолак
9
Райович
Остались в запасе
Шахтер
Легия
31
Дмитрий Ризнык
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
27
Олег Очеретко
АП
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
87
Габриэль Кобыляк
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
12
Radovan Pankov
ЦЗ
21
Ваган Бичахчян
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Остались в запасе
31
Дмитрий Ризнык
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
27
Олег Очеретко
АП
9
Кауа Элиас
ЦФ
Остались в запасе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
12
Radovan Pankov
ЦЗ
21
Ваган Бичахчян
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Статистика матча Шахтер - Легия
3
1
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
8
Офсайды
2
3
Количество передач
631
263
Сейвы
1
2
Точность передач %
90
71
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.55
0.97

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Легии», 2 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Легия»

«Шахтер» – «Легия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Легия Шахтер
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