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Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Легии», 2 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Легия»