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Прогноз на точный счёт матча «Легия» – «Актобе»: Лига Европы, 10 июля 2025

09 июля 2025 9:13
Легия - Актобе
10 июл. 2025, четверг 22:00 | Лига Европы, 1 раунд
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6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Легии»
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10 июля на стадионе Войска Польского в Варшаве состоится встреча первого квалификационного раунда Лиги Европы между польской «Легией» и казахстанским «Актобе». Обе команды находятся в хорошей форме, стабильно забивают, но имеют разные игровые модели. «Легия» действует острее в атаке, но допускает ошибки в обороне, тогда как «Актобе» делает ставку на баланс и компактную игру.

«Легия»

Польский клуб уверенно провeл июньские спарринги: победа над «Яблонцем» (1:0) и результативная игра с «Вислой» Плоцк (2:3), а также ничья со «Сталем» (2:2) в концовке сезона. Команда забивает в каждом из последних пяти матчей, суммарно 8 голов – в среднем 1.6 за игру. Но оборона вызывает опасения: 8 пропущенных мячей за те же 5 встреч (1.6 в среднем). Проблемы возникают при позиционных атаках соперников и быстрых контратаках. Тем не менее, «Легия» остаeтся фаворитом, особенно на своeм поле, где умеет навязывать инициативу.

«Актобе»

Казахстанская команда демонстрирует зрелую игру: две победы подряд в последних турах (3:0 над «Тураном» и 2:0 над «Атырау») показали, что коллектив готов к еврокубковым испытаниям. В 5 последних матчах – 7 голов (в среднем 1.4 за игру) и всего 4 пропущенных (0.8). «Актобе» забивает в 9 из 11 последних матчей и умеет наказывать за ошибки. Команда делает ставку на выстроенную оборону и быстрые вертикальные атаки. В игре на выезде действует строго, что может усложнить задачу для более атакующей «Легии».

Факты о командах:

«Легия»

  • Забивает в 5 матчах подряд
  • В среднем 1.6 гола за игру, 1.6 – пропущенных
  • Победа и ничья в двух последних играх
  • Играет первым номером дома

«Актобе»

  • Побеждает в 2 последних матчах
  • Забивает в 9 из 11 последних встреч
  • В среднем 1.4 гола за игру, 0.8 – пропущенных
  • Организованная оборона и эффективные стандарты

Личные встречи
100% (3)
0% (0)
0% (0)
4
Забитых мячей
0
1.33
В среднем за матч
0
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:0
Лига Европы, 1 раунд
Легия
1 : 0
10.07.2025
Актобе
Лига Европы, 4 раунд
Легия
2 : 0
28.08.2014
Актобе
Лига Европы, 4 раунд
Актобе
0 : 1
21.08.2014
Легия

Прогноз на матч «Легия» – «Актобе»

Польский клуб обладает преимуществом в классе и опыте на европейской арене, однако «Актобе» готов дать бой за счeт дисциплины и компактности. Ожидается матч с преимуществом «Легии» по владению и созданию моментов, но и гости вполне способны на ответ.Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Легии».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Легии» – коэффициент 6.50
  • Победа «Легии» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Легии»
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Автор: Миронов Николай
Лига Европы Актобе Легия
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