10 июля на стадионе Войска Польского в Варшаве состоится встреча первого квалификационного раунда Лиги Европы между польской «Легией» и казахстанским «Актобе». Обе команды находятся в хорошей форме, стабильно забивают, но имеют разные игровые модели. «Легия» действует острее в атаке, но допускает ошибки в обороне, тогда как «Актобе» делает ставку на баланс и компактную игру.

«Легия»

Польский клуб уверенно провeл июньские спарринги: победа над «Яблонцем» (1:0) и результативная игра с «Вислой» Плоцк (2:3), а также ничья со «Сталем» (2:2) в концовке сезона. Команда забивает в каждом из последних пяти матчей, суммарно 8 голов – в среднем 1.6 за игру. Но оборона вызывает опасения: 8 пропущенных мячей за те же 5 встреч (1.6 в среднем). Проблемы возникают при позиционных атаках соперников и быстрых контратаках. Тем не менее, «Легия» остаeтся фаворитом, особенно на своeм поле, где умеет навязывать инициативу.

«Актобе»

Казахстанская команда демонстрирует зрелую игру: две победы подряд в последних турах (3:0 над «Тураном» и 2:0 над «Атырау») показали, что коллектив готов к еврокубковым испытаниям. В 5 последних матчах – 7 голов (в среднем 1.4 за игру) и всего 4 пропущенных (0.8). «Актобе» забивает в 9 из 11 последних матчей и умеет наказывать за ошибки. Команда делает ставку на выстроенную оборону и быстрые вертикальные атаки. В игре на выезде действует строго, что может усложнить задачу для более атакующей «Легии».

Факты о командах:

«Легия»

Забивает в 5 матчах подряд

В среднем 1.6 гола за игру, 1.6 – пропущенных

Победа и ничья в двух последних играх

Играет первым номером дома

«Актобе»

Побеждает в 2 последних матчах

Забивает в 9 из 11 последних встреч

В среднем 1.4 гола за игру, 0.8 – пропущенных

Организованная оборона и эффективные стандарты

Прогноз на матч «Легия» – «Актобе»

Польский клуб обладает преимуществом в классе и опыте на европейской арене, однако «Актобе» готов дать бой за счeт дисциплины и компактности. Ожидается матч с преимуществом «Легии» по владению и созданию моментов, но и гости вполне способны на ответ.Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Легии».

Рекомендованные ставки: