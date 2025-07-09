На старте квалификации Лиги Европы «Легия» примет «Актобе» в Варшаве. Поляки регулярно забивают, но и оборона не отличается надeжностью. Казахстанцы в хорошей форме – две победы подряд без пропущенных мячей. «Легия» выглядит фаворитом, но не гарантирует уверенной победы.

«Легия»

Поляки забивают в каждом из последних пяти матчей (всего 8 мячей), но и пропускают немало – в среднем 1.6 за игру. В трeх из пяти последних встреч команда не смогла одержать победу, пропуская в важных моментах.

«Актобе»

Гости выиграли два последних матча с общим счeтом 5:0. Команда забивает в 9 из 11 встреч и демонстрирует организованную оборону – лишь 0.8 пропущенных в среднем за игру. «Актобе» готов навязать борьбу даже в гостях.

Прогноз на матч

Поляки действуют агрессивнее, но нестабильны у своих ворот. «Актобе» способен сдержать натиск и рассчитывать минимум на ничью.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

«Актобе» забивает в 9 из 11 матчей

«Легия» пропускает в 4 из 5 последних игр

форма гостей стабильнее на отрезке последних встреч

Рекомендация: ставка на Актобе с форой (+1) – коэффициент 1.84