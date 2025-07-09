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«Легия» – «Актобе»: прогноз на матч 10 июля с 65% вероятностью захода ставки

09 июля 2025 11:35
Легия - Актобе
10 июл. 2025, четверг 22:00 | Лига Европы, 1 раунд
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1.84
Ставка на Актобе с форой (+1)
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На старте квалификации Лиги Европы «Легия» примет «Актобе» в Варшаве. Поляки регулярно забивают, но и оборона не отличается надeжностью. Казахстанцы в хорошей форме – две победы подряд без пропущенных мячей. «Легия» выглядит фаворитом, но не гарантирует уверенной победы.

«Легия»

Поляки забивают в каждом из последних пяти матчей (всего 8 мячей), но и пропускают немало – в среднем 1.6 за игру. В трeх из пяти последних встреч команда не смогла одержать победу, пропуская в важных моментах.

«Актобе»

Гости выиграли два последних матча с общим счeтом 5:0. Команда забивает в 9 из 11 встреч и демонстрирует организованную оборону – лишь 0.8 пропущенных в среднем за игру. «Актобе» готов навязать борьбу даже в гостях.

Прогноз на матч

Поляки действуют агрессивнее, но нестабильны у своих ворот. «Актобе» способен сдержать натиск и рассчитывать минимум на ничью.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

  • «Актобе» забивает в 9 из 11 матчей
  • «Легия» пропускает в 4 из 5 последних игр
  • форма гостей стабильнее на отрезке последних встреч

Рекомендация: ставка на Актобе с форой (+1) – коэффициент 1.84

1.84
Ставка на Актобе с форой (+1)
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Автор: Мещеряков Денис
Лига Европы Актобе Легия
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