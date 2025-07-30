31 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени состоится матч второго

квалификационного раунда Лиги Европы. Польская «Легия» будет сражаться за выход в следующий раунд с чешским клубом «Баник». Первый поединок завершился мировым исходом – 2:2.

«Легия»

«Легия» демонстрирует уверенную игру на старте сезона. Поляки начали с победы в Суперкубке Польши над «Лехом» (2:1), а затем дважды обыграли казахстанский «Актобе» в первом раунде квалификации Лиги Европы (1:0 в обоих матчах). В первом матче против «Баника» «Легия» показала характер, отыгравшись после пропущенного гола и едва не вырвав победу. Теперь поляки настроены «дожать» оппонента при как всегда очень горячей поддержки своих трибун.

Последние три игры:

Корона Кельце – Легия 0:2

Баник – Легия 2:2

Актобе – Легия 0:1

«Баник»

«Баник» Острава, бронзовый призeр прошлого чемпионата Чехии, начал новый сезон неудачно, уступив в первом туре «Богемианс 1905» (0:1). В первом матче с «Легией» чехи показали атакующий футбол, создав больше моментов, но их оборона допустила ошибки, позволив полякам забить дважды.

Последние три игры:

Баник – Легия 2:2

Богемианс – Баник 1:0

Баник – Дукла 2:2

Очные встречи:

Баник – Легия 2:2

Легия – Баник 1:1

Баник – Легия 1:1

Прогноз на матч «Легия» – «Баник»

Любопытно, что доселе «Легия» и «Баник» играют друг с другом исключительно вничью. Причем, во всех случаях соперники неизменно обмениваются голами. Считаем, что подобный сценарий возможен и в этот раз. Если же говорить о конечном исходе, то больше верится в бывалую «Легию», которая, к тому же, будет играть на своем поле.

Прогноз: обе команды забьют, коэффициент – 1.83. Прогноз на точный счет – 2:1.