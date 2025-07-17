17.07.2025, четверг, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
Лига Европы, 1 раунд
0 : 1
Завершен
Составы команд
Актобе
Актобе
4-1-2-3
25
Влад
5
Вэтэжелу
31
Танжариков
26
Анджелкович
5
Каиров
18
Корзун
20
Жуков
47
Усенов
11
Шушеначев
7
Соса
18
Швырев
2-1-3-3-1
25
Тобиаш
12
Панков
3
Капуади
8
Августиняк
22
Элитим
21
Бичахчян
23
Кун
25
Морисита
67
Капустка
22
Вшолек
28
Гуал
31
Танжариков
2
Скворцов
2
Скворцов
31
Танжариков
47
Усенов
16
Байдавлетов
16
Байдавлетов
47
Усенов
11
Шушеначев
19
Омиртаев
19
Омиртаев
11
Шушеначев
67
Капустка
53
53
67
Капустка
25
Морисита
11
Чодина
11
Чодина
25
Морисита
21
Бичахчян
19
19
21
Бичахчян
28
Гуал
17
Нсаме
17
Нсаме
28
Гуал
Остались в запасе
Актобе
Легия
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
1
Игорь Трофимец
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
18
Хайро Жан
ЛВ
12
Амаду Думбуя
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
50
Войцех Банасик
ВР
87
Габриэль Кобыляк
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
15
Pascal Mozie
ЦП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Остались в запасе
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
1
Игорь Трофимец
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
18
Хайро Жан
ЛВ
12
Амаду Думбуя
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Остались в запасе
50
Войцех Банасик
ВР
87
Габриэль Кобыляк
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
15
Pascal Mozie
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Статистика матча Актобе - Легия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Актобе» против «Легии», 1 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 июля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Легия»
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Источник: «Бомбардир»