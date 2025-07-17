Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Актобе» против «Легии», 1 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 июля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Легия»