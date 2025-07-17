Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Актобе» – «Легия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025

«Актобе» – «Легия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025

17 июля 2025, 17:50
Актобе
17.07.2025, четверг, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Легия
90+1' Ю. Элитим
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
25
Андрей Влад
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
18
Никита Корзун
ОП
20
Георгий Жуков
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
22
Юрген Элитим
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
25
Рея Морисита
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Актобе
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
1
Игорь Трофимец
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
16
Аян Байдавлетов
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Легия
50
Войцех Банасик
ВР
87
Габриэль Кобыляк
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
15
Pascal Mozie
ЦП
53
Wojciech Urbański
ЦП
11
Каспер Чодина
ПВ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
4-1-2-3
25
Влад
5
Вэтэжелу
31
Танжариков
26
Анджелкович
5
Каиров
18
Корзун
20
Жуков
47
Усенов
11
Шушеначев
7
Соса
18
Швырев
2-1-3-3-1
25
Тобиаш
12
Панков
3
Капуади
8
Августиняк
22
Элитим
21
Бичахчян
23
Кун
25
Морисита
67
Капустка
22
Вшолек
28
Гуал
31
Танжариков
2
Скворцов
2
Скворцов
31
Танжариков
47
Усенов
16
Байдавлетов
16
Байдавлетов
47
Усенов
11
Шушеначев
19
Омиртаев
19
Омиртаев
11
Шушеначев
67
Капустка
53
53
67
Капустка
25
Морисита
11
Чодина
11
Чодина
25
Морисита
21
Бичахчян
19
19
21
Бичахчян
28
Гуал
17
Нсаме
17
Нсаме
28
Гуал
Остались в запасе
Актобе
Легия
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
1
Игорь Трофимец
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
18
Хайро Жан
ЛВ
12
Амаду Думбуя
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
50
Войцех Банасик
ВР
87
Габриэль Кобыляк
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
15
Pascal Mozie
ЦП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Остались в запасе
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
1
Игорь Трофимец
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
18
Хайро Жан
ЛВ
12
Амаду Думбуя
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Остались в запасе
50
Войцех Банасик
ВР
87
Габриэль Кобыляк
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
15
Pascal Mozie
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Статистика матча Актобе - Легия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Актобе» против «Легии», 1 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 июля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе»«Легия»

«Актобе» – «Легия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Легия Актобе
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
2
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
6
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
3
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
3
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
6
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
13
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
2
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+