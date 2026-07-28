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  • «Хапоэль Беер-Шева» – «Викингур»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

«Хапоэль Беер-Шева» – «Викингур»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

28 июля 2026 9:24
Хапоэль БШ - Викингур
29 июл. 2026, среда 20:30 | Лига чемпионов, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.92
Победа «Хапоэля» с форой (-1)
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Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Хапоэль Беер-Шева» и исландским «Викингур Рейкьявик» пройдет 29 июля 2026 года в Беер-Шеве на стадионе «Тернер». Израильский клуб уступил в первом матче со счетом 1:2, но благодаря гостевому голу сохраняет неплохие шансы на выход в следующий раунд. Хозяева подходят к ответной игре с мощной атакой (забивают в 12 последних матчах), но их оборона регулярно пропускает – семь из последних встреч не обошлись без голов в их ворота. Гости, напротив, демонстрируют стабильную результативность в еврокубках (три матча подряд с забитыми мячами) и имеют минимальное преимущество перед ответной игрой. Сможет ли «Хапоэль» использовать фактор домашнего поля и свой гостевой гол, чтобы переломить ход противостояния, или «Викингур» продолжит свою голевую серию и добьется ничьей или победы, достаточной для прохода? Кто окажется сильнее в этом атакующем противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Хапоэль Беер-Шева» подходит к ответной игре с серьезными проблемами в обороне: в последних пяти матчах команда пропустила 11 голов (в среднем 2.20 за игру) и пропускает в семи последних встречах. Однако в атаке хозяева действуют стабильно – восемь голов за пять игр (1.60 в среднем) и серия из 12 матчей с забитыми мячами. В первом матче израильтяне сумели забить на выезде, что дает им преимущество при счете 1:0 дома. Домашняя поддержка и необходимость атаковать должны добавить агрессии, но их защита остается уязвимой, а соперник забивает почти в каждом матче. К тому же у «Хапоэля» есть выездной гол, поэтому им достаточно победы с любым счетом, и они могут позволить себе играть более раскованно в атаке.

«Викингур Рейкьявик» находится в отличной форме: команда забивает в шести последних матчах и в среднем отличается 2.20 раза за последние пять игр. В еврокубках исландцы не проигрывают в трех последних матчах и забивают в каждом из них. Оборона гостей выглядит надежнее, чем у хозяев – они пропускают в среднем 1.20 гола за игру, хотя тоже регулярно допускают ошибки. В первом матче «Викингур» одержал победу 2:1, но позволил сопернику забить, что делает их положение шатким. В гостях исландцам будет сложнее, особенно против команды, которая вынуждена атаковать с первых минут. Им нужно как минимум забить, чтобы сохранить преимущество, и их атакующий потенциал позволяет на это рассчитывать.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Хапоэль Беер-Шева» является фаворитом благодаря домашнему полю, гостевому голу и более высокому классу израильского футбола. «Викингур» способен забить, но его оборона не выдержит давления хозяев, которые будут атаковать с первых минут. Победа «Хапоэля» с разницей как минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Викингур» обыграл «Хапоэль» со счетом 2:1, но израильтяне забили важный гостевой гол. Текущая форма «Хапоэля» (12 матчей с забитыми) и слабость обороны гостей (пропуски в четырех из пяти последних матчей) указывают на то, что хозяева должны отыграться и пройти в следующий раунд. «Викингур» забивает стабильно, но в гостях им будет сложнее удержать преимущество.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (100%)
1
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Лига чемпионов, 2 раунд
Викингур
2 : 1
21.07.2026
Хапоэль БШ
Лига чемпионов, 2 раунд
Викингур
2 : 1
21.07.2026
Хапоэль БШ

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Хапоэль Беер-Шева» сумеет обыграть «Викингур Рейкьявик» с разницей как минимум в один мяч в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, используя домашнюю поддержку, гостевой гол и стабильную атаку. Хозяева будут давить с первых минут и наверняка забьют, а их уязвимая оборона может позволить гостям отличиться, но в итоге победа должна остаться за израильтянами. Учитывая, что «Хапоэль» забивает в 12 матчах подряд, а «Викингур» пропускает в четырех из пяти последних игр, хозяева должны реализовать свое преимущество. Ставка на победу «Хапоэля» с форой (-1) за 1.92 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Хапоэль Беер-Шева» и «Викингур Рейкьявик» состоится 29 июля 2026 года и начнется в 20:30 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Хапоэль Беер-Шева» – «Викингур»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

1.92
Победа «Хапоэля» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Лига чемпионов Викингур Хапоэль БШ
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