Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды Тренеры Стадионы
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Турнирная таблица Исландия. Лучший дивизион 2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Викингур
2
Фрам
3
КР Рейкьявик
4
Брейдаблик
5
Кефлавик
6
Валюр
7
Акранес
8
Стьярнан
9
ИБВ
10
Акурейри
11
Тор Акурейри
12
Хафнарфьордур
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
14
2
1
56
14
42
44
17
11
4
2
43
29
14
37
17
11
3
3
59
37
22
36
17
8
5
4
35
27
8
29
17
6
4
7
28
33
-5
22
17
6
1
10
28
35
-7
19
17
5
4
8
28
36
-8
19
17
5
3
9
32
43
-11
18
17
4
4
9
27
36
-9
16
17
4
3
10
24
35
-11
15
17
4
3
10
18
42
-24
15
17
2
8
7
21
32
-11
14
Команда
1
КР Рейкьявик
2
Викингур
3
Брейдаблик
4
Фрам
5
Кефлавик
6
Акранес
7
ИБВ
8
Тор Акурейри
9
Хафнарфьордур
10
Стьярнан
11
Акурейри
12
Валюр
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
8
1
0
37
17
20
25
8
7
1
0
29
6
23
22
8
6
1
1
21
12
9
19
8
5
2
1
24
16
8
17
9
4
3
2
16
11
5
15
9
3
3
3
15
14
1
12
9
3
2
4
16
17
-1
11
9
3
1
5
12
18
-6
10
10
1
5
4
11
15
-4
8
7
2
1
4
15
18
-3
7
8
2
1
5
11
14
-3
7
8
2
1
5
13
21
-8
7
Команда
1
Викингур
2
Фрам
3
Валюр
4
КР Рейкьявик
5
Стьярнан
6
Брейдаблик
7
Акурейри
8
Акранес
9
Кефлавик
10
Хафнарфьордур
11
ИБВ
12
Тор Акурейри
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
7
1
1
27
8
19
22
9
6
2
1
19
13
6
20
9
4
0
5
15
14
1
12
8
3
2
3
22
20
2
11
10
3
2
5
17
25
-8
11
9
2
4
3
14
15
-1
10
9
2
2
5
13
21
-8
8
8
2
1
5
13
22
-9
7
8
2
1
5
12
22
-10
7
7
1
3
3
10
17
-7
6
8
1
2
5
11
19
-8
5
8
1
2
5
6
24
-18
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Товарищеский матч. Барко и Месси помогли Аргентине разгромить Исландию (3:0)
10 июня
2
Экс-легионер «Краснодара» описал Галицкого двумя словами
22 февраля
1
Экс-игрок «Краснодара» Сигурдссон сравнил Москву и столицу Исландии
2025.05.10 13:53
3
Экс-игрок «Краснодара» Сигурдссон описал Галицкого тремя словами
2025.05.10 11:05
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+