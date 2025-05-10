Турнирная таблица Исландия. Лучший дивизион 2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
5
6
7
8
9
10
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
14
2
1
56
14
42
44
17
11
4
2
43
29
14
37
17
11
3
3
59
37
22
36
17
8
5
4
35
27
8
29
17
6
4
7
28
33
-5
22
17
6
1
10
28
35
-7
19
17
5
4
8
28
36
-8
19
17
5
3
9
32
43
-11
18
17
4
4
9
27
36
-9
16
17
4
3
10
24
35
-11
15
17
4
3
10
18
42
-24
15
17
2
8
7
21
32
-11
14
Команда
2
4
5
6
7
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
8
1
0
37
17
20
25
8
7
1
0
29
6
23
22
8
6
1
1
21
12
9
19
8
5
2
1
24
16
8
17
9
4
3
2
16
11
5
15
9
3
3
3
15
14
1
12
9
3
2
4
16
17
-1
11
9
3
1
5
12
18
-6
10
10
1
5
4
11
15
-4
8
7
2
1
4
15
18
-3
7
8
2
1
5
11
14
-3
7
8
2
1
5
13
21
-8
7
Команда
1
2
3
5
7
8
9
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
7
1
1
27
8
19
22
9
6
2
1
19
13
6
20
9
4
0
5
15
14
1
12
8
3
2
3
22
20
2
11
10
3
2
5
17
25
-8
11
9
2
4
3
14
15
-1
10
9
2
2
5
13
21
-8
8
8
2
1
5
13
22
-9
7
8
2
1
5
12
22
-10
7
7
1
3
3
10
17
-7
6
8
1
2
5
11
19
-8
5
8
1
2
5
6
24
-18
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире