Экс-игрок «Краснодара» Сигурдссон описал Галицкого тремя словами

Бывший защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон охарактеризовал владельца клуба Сергея Галицкого.

«Галицкий очень хороший человек. Мы, футболисты, не так много общались с ним, но Сергей всегда был вежлив и добр.

Наверное, историй с ним у меня нет. Но могу вспомнить, как Галицкий прилетал на тренировки на своeм вертолeте! Когда я видел это, думал: «Вау, этот парень классный!» – сказал Сигурдссон.