Экс-игрок «Краснодара» Сигурдссон описал Галицкого тремя словами

Бывший защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон охарактеризовал владельца клуба Сергея Галицкого.
«Галицкий очень хороший человек. Мы, футболисты, не так много общались с ним, но Сергей всегда был вежлив и добр.
Наверное, историй с ним у меня нет. Но могу вспомнить, как Галицкий прилетал на тренировки на своeм вертолeте! Когда я видел это, думал: «Вау, этот парень классный!» – сказал Сигурдссон.
- Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.
- В 2020 году краснодарцы вышли в группу Лиги чемпионов.
- Сейчас «Краснодар» лидирует в РПЛ.
Источник: «Чемпионат»