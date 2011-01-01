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Исландия. Лучший дивизион
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ИБВ
Вестманнаэйяр
Исландия. Лучший дивизион
Стадион:
Хастейнсволлюр
Сайт:
http://www.ibv.is/
Тренер:
Торлакур Мар Арнасон
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Исландия. Лучший дивизион. 2026
Исландия. Лучший дивизион. 2025
Лига Европы. 2018/2019
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
13.09 | 17:00
Стьярнан
2 : 0
ИБВ
06.09 | 17:00
Стьярнан
2 : 2
ИБВ
29.08 | 20:00
ИБВ
0 : 1
Тор Акурейри
23.08 | 20:00
Кефлавик
1 : 0
ИБВ
16.08 | 21:00
ИБВ
1 : 3
Акранес
09.08 | 21:00
Викингур
2 : 2
ИБВ
01.08 | 17:00
ИБВ
1 : 2
Фрам
27.07 | 21:00
Брейдаблик
1 : 0
ИБВ
19.07 | 17:00
ИБВ
2 : 2
Акурейри
12.07 | 21:00
КР Рейкьявик
5 : 2
ИБВ
04.07 | 19:00
ИБВ
1 : 0
Валюр
28.06 | 20:00
Хафнарфьордур
1 : 1
ИБВ
21.06 | 21:00
ИБВ
2 : 1
Стьярнан
14.06 | 19:30
Тор Акурейри
1 : 4
ИБВ
31.05 | 20:00
ИБВ
6 : 1
Кефлавик
21.05 | 21:00
Акранес
2 : 2
ИБВ
17.05 | 16:00
ИБВ
0 : 2
Викингур
10.05 | 19:30
Акурейри
2 : 0
ИБВ
03.05 | 19:00
ИБВ
1 : 2
Брейдаблик
27.04 | 21:00
Фрам
5 : 1
ИБВ
23.04 | 16:00
ИБВ
2 : 6
КР Рейкьявик
17.04 | 19:30
Валюр
2 : 1
ИБВ
12.04 | 16:00
ИБВ
1 : 1
Хафнарфьордур
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