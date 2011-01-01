Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
4
6
7
8
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
22
16
5
1
67
21
46
53
23
14
5
4
79
50
29
47
22
13
6
3
56
42
14
45
23
9
4
10
44
50
-6
31
22
8
6
8
43
41
2
30
23
9
3
11
43
46
-3
30
23
8
6
9
40
46
-6
30
22
8
4
10
33
38
-5
28
23
5
9
9
30
39
-9
24
23
6
3
14
23
54
-31
21
23
5
5
13
35
51
-16
20
23
4
6
13
32
47
-15
18
Команда
2
3
4
6
7
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
9
3
0
46
22
24
30
11
8
3
0
35
10
25
27
11
6
3
2
31
24
7
21
12
5
4
3
21
16
5
19
11
6
1
4
25
21
4
19
11
5
3
3
18
13
5
18
11
5
2
4
24
22
2
17
13
3
5
5
18
20
-2
14
11
4
1
6
13
20
-7
13
11
3
3
5
23
28
-5
12
11
3
2
6
17
21
-4
11
11
3
1
7
16
21
-5
10
Команда
1
2
3
5
7
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
8
2
1
32
11
21
26
11
7
3
1
25
18
7
24
12
6
0
6
20
18
2
18
11
5
2
4
33
28
5
17
12
4
2
6
20
28
-8
14
11
2
5
4
18
20
-2
11
11
3
2
6
19
30
-11
11
10
2
4
4
12
19
-7
10
11
3
1
7
15
25
-10
10
12
2
4
6
19
30
-11
10
12
2
2
8
10
34
-24
8
12
1
4
7
15
26
-11
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире