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Исландия. Лучший дивизион
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Хафнарфьордур
Результаты
Хафнарфьордур
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион
Стадион:
Каплакрики
Сайт:
http://www.fh.is/
Тренер:
Эйдур Гудьонсен
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Исландия. Лучший дивизион. 2026
Исландия. Лучший дивизион. 2025
Лига конференций. 2021/2022
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Лига Европы. 2018/2019
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Лига чемпионов. 2017/2018
Лига чемпионов. 2016/2017
Лига Европы. 2015/2016
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Товарищеские матчи. 2014
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Лига чемпионов. 2013/2014
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Лига Чемпионов. 2010/2011
Лига Чемпионов. 2009/2010
13.09 | 17:00
Хафнарфьордур
3 : 0
Акурейри
06.09 | 17:00
Тор Акурейри
1 : 0
Хафнарфьордур
30.08 | 20:00
Хафнарфьордур
2 : 1
Кефлавик
23.08 | 20:00
Акранес
1 : 1
Хафнарфьордур
16.08 | 21:00
Хафнарфьордур
2 : 4
Викингур
09.08 | 21:00
Акурейри
0 : 1
Хафнарфьордур
05.08 | 22:15
Хафнарфьордур
1 : 1
КР Рейкьявик
26.07 | 22:15
Фрам
0 : 0
Хафнарфьордур
20.07 | 22:15
Хафнарфьордур
0 : 0
Брейдаблик
12.07 | 23:05
Хафнарфьордур
2 : 0
Валюр
03.07 | 22:15
Хафнарфьордур
2 : 2
Стьярнан
28.06 | 20:00
Хафнарфьордур
1 : 1
ИБВ
21.06 | 21:00
Хафнарфьордур
1 : 1
Тор Акурейри
14.06 | 20:00
Кефлавик
1 : 2
Хафнарфьордур
29.05 | 22:15
Хафнарфьордур
0 : 1
Акранес
22.05 | 22:15
Викингур
5 : 0
Хафнарфьордур
17.05 | 20:00
Хафнарфьордур
1 : 2
Акурейри
08.05 | 22:15
Брейдаблик
3 : 3
Хафнарфьордур
03.05 | 21:00
Хафнарфьордур
3 : 4
Фрам
27.04 | 21:00
КР Рейкьявик
4 : 2
Хафнарфьордур
23.04 | 22:15
Хафнарфьордур
0 : 3
Валюр
17.04 | 23:00
Стьярнан
3 : 2
Хафнарфьордур
12.04 | 16:00
ИБВ
1 : 1
Хафнарфьордур
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