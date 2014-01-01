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Исландия. Лучший дивизион
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КР Рейкьявик
Рейкьявик
Исландия. Лучший дивизион
Сайт:
http://www.kr.is/
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Лига Европы. Квалификация 2009/2010
24.10 | 17:00
КР Рейкьявик
8 : 3
Брейдаблик
17.10 | 15:00
Кефлавик
2 : 3
КР Рейкьявик
10.10 | 22:15
Фрам
0 : 0
КР Рейкьявик
19.09 | 17:00
КР Рейкьявик
1 : 2
Викингур
13.09 | 17:00
КР Рейкьявик
5 : 1
Акранес
06.09 | 17:00
Акранес
3 : 1
КР Рейкьявик
01.09 | 20:30
КР Рейкьявик
1 : 1
Викингур
23.08 | 20:00
Акурейри
3 : 5
КР Рейкьявик
16.08 | 21:00
КР Рейкьявик
3 : 3
Брейдаблик
10.08 | 22:15
Фрам
2 : 5
КР Рейкьявик
05.08 | 22:15
Хафнарфьордур
1 : 1
КР Рейкьявик
19.07 | 19:00
КР Рейкьявик
5 : 0
Стьярнан
12.07 | 21:00
КР Рейкьявик
5 : 2
ИБВ
02.07 | 20:00
Тор Акурейри
3 : 3
КР Рейкьявик
28.06 | 20:00
Кефлавик
3 : 2
КР Рейкьявик
22.06 | 22:15
КР Рейкьявик
5 : 3
Акранес
16.06 | 22:15
Викингур
2 : 0
КР Рейкьявик
31.05 | 20:00
КР Рейкьявик
5 : 3
Акурейри
26.05 | 22:15
КР Рейкьявик
3 : 1
Валюр
22.05 | 22:15
Брейдаблик
6 : 3
КР Рейкьявик
17.05 | 21:15
КР Рейкьявик
2 : 2
Фрам
08.05 | 22:15
Стьярнан
2 : 3
КР Рейкьявик
02.05 | 22:15
Валюр
1 : 4
КР Рейкьявик
27.04 | 21:00
КР Рейкьявик
4 : 2
Хафнарфьордур
23.04 | 16:00
ИБВ
2 : 6
КР Рейкьявик
17.04 | 20:30
КР Рейкьявик
5 : 2
Тор Акурейри
12.04 | 20:00
КР Рейкьявик
3 : 2
Кефлавик
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