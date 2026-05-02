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Валюр - КР Рейкьявик: обзор матча 02 мая 2026

Валюр
02.05.2026, суббота, 22:15
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
1 : 4
Завершен
КР Рейкьявик
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Валюр - КР Рейкьявик
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Информация о матче
Посещаемость:
2026
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Валюр
КР Рейкьявик
Sport24: ЦСКА интересуется защитником «Валюра» Сигурбьорнссоном
2019.01.31 18:58
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Sport24: ЦСКА интересуется защитником «Валюра» Сигурбьорнссоном
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