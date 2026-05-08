Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фрам - Валюр: обзор матча 08 мая 2026

Фрам
08.05.2026, пятница, 22:15
Исландия. Лучший дивизион, 6 тур
3 : 2
Завершен
Валюр
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Фрам - Валюр
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Информация о матче
Стадион:
Фрамволлюр
Новости команд
Все
Фрам
Валюр
Sport24: ЦСКА интересуется защитником «Валюра» Сигурбьорнссоном
2019.01.31 18:58
7
Смертин: «Расизм в России – редкое явление, но шум из-за этого каждый раз сильный»
2018.04.25 17:55
2
Смертин: «Расизм в России – редкое явление, но шум из-за этого каждый раз сильный»
2018.04.25 17:55
2
Sport24: ЦСКА интересуется защитником «Валюра» Сигурбьорнссоном
2019.01.31 18:58
7
Больше новостей
Исландия. Лучший дивизион
Все
Текущие
Будущие
Исландия. Лучший дивизион, 14 тур
Фрам
- : -
12.07.2026
Тор Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 14 тур
КР Рейкьявик
- : -
12.07.2026
ИБВ
Исландия. Лучший дивизион, 14 тур
Акурейри
- : -
12.07.2026
Акранес
Исландия. Лучший дивизион, 14 тур
Хафнарфьордур
- : -
12.07.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 14 тур
Брейдаблик
- : -
13.07.2026
Кефлавик
Исландия. Лучший дивизион, 14 тур
Фрам
- : -
12.07.2026
Тор Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 14 тур
КР Рейкьявик
- : -
12.07.2026
ИБВ
Исландия. Лучший дивизион, 14 тур
Акурейри
- : -
12.07.2026
Акранес
Исландия. Лучший дивизион, 14 тур
Хафнарфьордур
- : -
12.07.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 14 тур
Брейдаблик
- : -
13.07.2026
Кефлавик
Последние матчи
Все
Фрам
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 13 тур
Кефлавик
1 : 1
06.07.2026
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 13 тур
ИБВ
1 : 0
04.07.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 12 тур
Акранес
0 : 2
29.06.2026
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 12 тур
Тор Акурейри
2 : 4
28.06.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 11 тур
Фрам
0 : 5
21.06.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 13 тур
Кефлавик
1 : 1
06.07.2026
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 12 тур
Акранес
0 : 2
29.06.2026
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 11 тур
Фрам
0 : 5
21.06.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 10 тур
Акурейри
3 : 4
15.06.2026
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 9 тур
Фрам
4 : 3
29.05.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 13 тур
ИБВ
1 : 0
04.07.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 12 тур
Тор Акурейри
2 : 4
28.06.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 11 тур
Валюр
1 : 1
21.06.2026
Кефлавик
Исландия. Лучший дивизион, 10 тур
Акранес
1 : 0
16.06.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 9 тур
Валюр
1 : 5
31.05.2026
Викингур
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+