Расписание матчей
Исландия. Лучший дивизион
Фрам - Валюр
Фрам - Валюр: онлайн-трансляция 28 сентября 2025
Фрам
28.09.2025, воскресенье, 22:15
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
- : -
Не начался
Валюр
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Фрам - Валюр
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Sport24: ЦСКА интересуется защитником «Валюра» Сигурбьорнссоном
31 января 2019, 18:58
7
Смертин: «Расизм в России – редкое явление, но шум из-за этого каждый раз сильный»
25 апреля 2018, 17:55
2
Смертин: «Расизм в России – редкое явление, но шум из-за этого каждый раз сильный»
25 апреля 2018, 17:55
2
Sport24: ЦСКА интересуется защитником «Валюра» Сигурбьорнссоном
31 января 2019, 18:58
7
Больше новостей
Исландия. Лучший дивизион
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Вестри
- : -
27.09.2025
ИБВ
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Хафнарфьордур
- : -
27.09.2025
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Акранес
- : -
28.09.2025
КР Рейкьявик
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Афтурелдинг
- : -
28.09.2025
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Фрам
- : -
28.09.2025
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Вестри
- : -
27.09.2025
ИБВ
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Хафнарфьордур
- : -
27.09.2025
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Акранес
- : -
28.09.2025
КР Рейкьявик
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Афтурелдинг
- : -
28.09.2025
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Фрам
- : -
28.09.2025
Валюр
Последние матчи
Исландия. Лучший дивизион, 22 тур
Валюр
1 : 2
14.09.2025
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 22 тур
Хафнарфьордур
2 : 2
14.09.2025
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 21 тур
Фрам
2 : 1
31.08.2025
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 20 тур
Валюр
4 : 3
26.08.2025
Афтурелдинг
Исландия. Лучший дивизион, 20 тур
Акурейри
2 : 0
24.08.2025
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 22 тур
Хафнарфьордур
2 : 2
14.09.2025
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 21 тур
Фрам
2 : 1
31.08.2025
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 20 тур
Акурейри
2 : 0
24.08.2025
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 19 тур
Фрам
0 : 1
18.08.2025
КР Рейкьявик
Исландия. Лучший дивизион, 18 тур
Вестри
3 : 2
10.08.2025
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 22 тур
Валюр
1 : 2
14.09.2025
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 21 тур
Фрам
2 : 1
31.08.2025
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 20 тур
Валюр
4 : 3
26.08.2025
Афтурелдинг
Исландия. Лучший дивизион, 19 тур
ИБВ
4 : 1
17.08.2025
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 18 тур
Валюр
2 : 1
10.08.2025
Брейдаблик
Архив
