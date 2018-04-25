Смертин: «Расизм в России – редкое явление, но шум из-за этого каждый раз сильный»

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией в футболе Алексей Смертин заявил, что несмотря на редкие проявления расизма в России, возникающие случаи всегда вызывают большой резонанс в европейских СМИ.

Напомним, во время товарищеского матча Россия – Франция, прошедшего 27 марта в Санкт-Петербурге, с трибун раздавались уханья в адрес темнокожих игроков соперника. В полуфинальном поединке Кубка России «Спартак» – «Тосно» 18 апреля болельщики также ухали в адрес в адрес полузащитника Нуну Роши, когда он шел к мячу в послематчевой серии пенальти.

«Интерес к России очевиден, потому что скоро у нас пройдет чемпионат мира. Нельзя не учитывать и политическую ситуацию, предвзятость просматривается по некоторым аспектам в этом вопросе. Я не могу сказать, что в России чаще бывает, чем в других странах. Надо признать, что это бывает у нас. Мы стараемся, чтобы это происходило реже.

Наша задача – начинать с молодого поколения, разъяснить, чтобы приходили болеть на стадион за свою команду, а не против соперника и воздействовать таким образом на соперника. В общей массе это происходит не так часто и не так много, но шум раздается от этого сильный. Нам приходится взаимодействовать с FARE и с ФИФА», – сказал Смертин.