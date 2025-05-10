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  • Экс-игрок «Краснодара» Сигурдссон сравнил Москву и столицу Исландии

Экс-игрок «Краснодара» Сигурдссон сравнил Москву и столицу Исландии

Сегодня, 13:53
1

Бывший защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон сравнил Москву и Рейкьявик.

«Рейкьявик – хороший город, тихий и красивый. Но можно получить куда больше удовольствия, выехав загород и посмотрев природу Исландии.

Остальные города Исландии не похожи на Рейкьявик, это столица и самый крупный город страны. Большинство остальных городов Исландии же больше похожи на деревни. Но могу сказать, что, если вы приезжаете из Москвы, Рейкьявик тоже может показаться деревней (улыбается). Однако для исландцев он очень большой», – рассказал Сигурдссон.

  • Также Рагнар играл в РПЛ за «Ростов» и «Рубин».
  • Игрок завершил карьеру в 2022 году.
  • На счету Рагнара 97 матчей за сборную Исландии, 5 голов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Исландия. Лучший дивизион Краснодар Сигурдссон Рагнар
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Комментарии (1)
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позор
1746875100
если уж зашла речь о деревне - то рядом с москвой есть одна деревня. кажется, тарасофка называется. там дезеувы ходят. сам видел!
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