Григорян назвал одно условие для участия «Локомотива» в борьбе за титул в РПЛ

Российский тренер Александр Григорян оценил шансы «Локомотива» побороться за первое место в РПЛ.

«Есть смысл верить в чудо «Локомотива», но при одном «если». Если Батраков будет жив‑здоров. Еще пять туров назад я считал, что «Локомотив» начнет отставать, но этого не происходит.

В решающих матчах он играет на максимуме и показывает свой потенциал. Многие недооценивают Комличенко. Баринов, Карпукас сезон хороший проводят. Посмотрите, сколько очков им Батраков принес. Его роль уникальна», – сказал Григорян.