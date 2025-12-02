Григорян назвал одно условие для участия «Локомотива» в борьбе за титул в РПЛ

Российский тренер Александр Григорян оценил шансы «Локомотива» побороться за первое место в РПЛ.
«Есть смысл верить в чудо «Локомотива», но при одном «если». Если Батраков будет жив‑здоров. Еще пять туров назад я считал, что «Локомотив» начнет отставать, но этого не происходит.
В решающих матчах он играет на максимуме и показывает свой потенциал. Многие недооценивают Комличенко. Баринов, Карпукас сезон хороший проводят. Посмотрите, сколько очков им Батраков принес. Его роль уникальна», – сказал Григорян.
- «Локомотив» занимает 4-е место в РПЛ с 34 очками после 17 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 3 очка.
- Полузащитник Алексей Батраков в этом сезоне провел за красно-зеленых 22 матча, забил 14 голов, сделал 5 ассистов.
Источник: «Матч ТВ»